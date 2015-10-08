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أمن الجيزة يشن حملات مرافق بدوائر 6 أقسام شرطية لرفع الإشغالات عن الطرق

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أمن الجيزة يشن حملات مرافق بدوائر 6 أقسام شرطية لرفع الإشغالات عن الطرق أمن الجيزة يشن حملات مرافق بدوائر 6 أقسام شرطية لرفع الإشغالات عن الطرق
واصلت مديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء طارق نصر مساعد الوزير لأمن الجيزة حملات الإشغالات والمرافق لمكافحة الجريمة بشتى صورها ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع وتحقيقاً للتواجد الشرطى الفعال بناء على تعليمات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية.

وقامت إدارة شرطة المرافق بالجيزة بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر 6 أقسام شرطية برفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهى المخالفة والباعة الجائلين نظراً لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين.

وأسفرت الحملات بدائرة قسم الوراق عن تنفيذ 70 قرار إزالة، كما تم تنفيذ 4 قرارات إزالة و5 قرارات غلق وتشميع بقسم شرطة الدقى.

وضبط 330 أوتاد حديدية، 135 حالة إزالة إدارية متنوعة، 75 إزالة أكشاك وتاندات وإعلان بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة إمبابة.

وبقسم شرطة الأهرام تم ضبط 78 "إستاند حديدى"، إسطوانات غاز، 32 إزالة إدارية متنوعة، وفى قسم شرطة الجيزة تم ضبط 272 "إستاند حديدى"، شمسيات، عربات حديد، وفى مركز شرطة كرداسة تم تنفيذ 138 إزالة إدارية متنوعة، إزالة إعلان بدون ترخيص، وقد اتخذت الإجراءات القانونية تجاه المتهمين المضبوطين، وتم عرضهم على النيابات المختصة.
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