محافظ أسوان يستقبل وفد الشركة الإماراتية الفرنسية لبحث مشروعات الطاقة الشمسية

استقبل اللواء مصطفى يسرى، محافظ أسوان، مساء أمس الأربعاء، وفد شركة أكسيس باور الإماراتية الفرنسية، برئاسة شريف الحاج الرئيس الإقليمى للشركة لمنطقة الشرق الأوسط، والتى من المزمع أن تقود تحالفاً لحوالى 40 شركة عالمية، لإنشاء أكبر مجمع لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، بطاقة ألفين ميجاوات، وباستثمارات تتراوح ما بين 2 إلى أكثر من 3 مليار دولار.

وطالب محافظ أسوان، مسئولى الشركة، إعطاء الأولوية لأبناء المحافظة للعمل فى هذا المشروع الضخم وتشغيل شباب أسوان للحد من مشكلة البطالة.

وأكد اللواء يسرى، أن منطقتى "بنبان" و"فارس" شمال مدينة أسوان، هما من أكثر المناطق تركيزاً لسطوع الشمس على وجه الكرة الأرضية، كما أن المشروعات الصناعية المقرر تنفيذها فى المنطقة الصناعية الفوسفاتية بالسباعية والمنطقة الصناعية بالعلاقى ستحتاج إلى المزيد من الطاقة.

ومن جانبه، عرض شريف الحاج، تفاصيل المشروع والذى يضم 39 محطة شمسية ستساهم فى إنتاج ما يعادل 90% من إنتاج محطة كهرباء السد العالى، وخاصة بعد توقيع تحالف الشركات العالمية الذى تقوده أكسيس باور لاتفاقيات مع وزارة الكهرباءK لإقامة هذا المشروع على مساحة 8151 فدانًا، والتى تم تخصيصها بالقرار الجمهورى رقم 274 لسنة 2014 لصالح هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لطرحها للاستثمار بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عاماً.

وأشار إلى أنه جارٍ حالياً الانتهاء من الدراسات البيئية وإجراءات إقامة منطقة خدمات متكاملة للعاملين فى المشروع.

وأكد الرئيس الإقليمى للشركة، بأن المشروع سيشهد تشغيل حوالى 20 ألف كعمالة مؤقتة فى مرحلة الإنشاءات، والتى ستتراوح ما بين عام وعام ونصف العام، على أن يتم تثبيت حوالى 2000 عامل منهم بعد البدء فى تشغيل المشروع، مع الاستعانة بالخبرات الأخرى فى مشروعات الشركة بالمحافظات الأخرى.

وقال الحاج، إن إجمالى مشروعات الطاقة التى قامت الشركة بتنفيذها على مستوى 15 دولة بالشرق الأوسط وأفريقيا تنتج حوالى 30 ألف ميجا وات باستخدام محطات الطاقة المتجددة لتلبية الطلب المتنامى على الطاقة النظيفة والمستديمة.



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