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«الأحوال» تتيح للمواطن الاطلاع على معلومات هويته

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    دشن وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية ناصر بن عبدالله العبدالوهاب نظام إصدار الوثائق المطور، في مكتب الأحوال المدنية 2 بالرياض (رويال مول) بحضور مدير عام مركز المعلومات الوطني الدكتور طارق الشدي وعدد من كبار المسؤولين في القطاعين.

وأوضح العبدالوهاب أن نظام إصدار الوثائق المطور يعد خطوة من الخطوات التي تهدف إلى تقديم خدمة متميزة للمواطنين، وذلك إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حفظه الله بضرورة تسهيل الإجراءات للمواطنين وسرعة العمل على تقديم الخدمات الإلكترونية والرقي بها.

وأوضح العبدالوهاب أن التطور في الأحوال المدنية مستمر وأنهم يسابقون الزمن في سبيل تسهيل الإجراءات والرقي بالخدمات للوصول لهدف الأحوال المدنية الأول أن تكون الجهة الحكومية الرائدة الأولى في تقديم الخدمات للمواطنين.

ويتيح النظام للمواطن الاطلاع مباشرة على تفاصيل معلومات الهوية الوطنية وعناوينه والموافقة عليها، بالإضافة إلى اطلاعه على صورته الشخصية في الهوية الوطنية والموافقة عليها من خلال البصمة.

ويحمل النظام بنية تحتية حديثة حسب المواصفات العالمية القياسية ويعمل على أربع بيئات مختلفة، كما يحمل نواحي أمنية عالية، ويدعم أنظمة التشغيل وقواعد البيانات الحديثة، إضافةً إلى دعم إصدار وطباعة جميع أنواع الوثائق الخاصة بالأحوال المدنية.

ومن مزايا النظام الأمنية منع إصدار بدل مفقود مالم يتم التسجيل في نظام الوثاق المفقودة، ومطابقة بصمة صاحب الطلب قبل تنفيذه في حال وجود بصمات مسجلة سابقاً، إضافةً إلى عدم تمكين تصديق الطلبات دون نتيجة ايجابية لعملية فحص البصمات.

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