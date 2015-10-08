السفير الجورجي ل «الرياض»: استثمارات السعوديين تتجاوز 82 مليون دولار

أكد سفير جورجيا لدى المملكة الأستاذ جورج جانجغافا والذي يعتبر أول سفير جورجي يعمل في المملكة، أهمية العلاقات السعودية والجورجية والتي تشهد تطورات جيدة خلال الفترة الأخيرة.

وشدد على أهمية الدور الذي تقوم بة المملكة على الصعيد الدولي بقيادة خادم الحرمين وجهوده الكبيرة في تعزيز علاقات المملكة الخارجية انطلاقا من مكانة المملكة الكبيرة وثقلها البارز على الساحة الدولية.

وقدم السفير جورج جانجغافا شكره للمملكة على تعاونها الكبير لافتتاح سفارة لبلاده في الرياض وهذا ما لمسه شخصيا عند تعيينه سفيرا لبلاده في المملكة مؤخرا بتقديم الحكومة السعودية كافة التسهيلات عند بدء السفارة الجورجية عملها بالرياض مؤخرا.

وأعرب عن أمله بمزيد من تطور العلاقات بين المملكة وجورجيا خلال المرحلة القادمة وتعزيز فرص التعاون المشترك في كافة المجالات التنموية ومنها القطاع الاقتصادي والسياحي، متطلعا بزيادة الاستثمارات المشتركة بين البلدين في الوقت الذي تتجاوز استثمارات رجال الأعمال السعوديين في جورجيا 82 مليون دولار.

أهمية تطوير العلاقات

وأشار السفير الجورجي لدى زيارته "الرياض" والذي تم تعيينة رسميا قبل ثمانية أشهر كأول سفير جورجي يعمل بالمملكة إلى أن 9500 مواطن سعودي زاروا جورجيا العام الجاري، متوقعا بهذا الخصوص زيارة أكثر من ثلاثة آلاف سعودي بلاده خلال الربع الأخير من 2015.

وأكد أهمية تطوير العلاقات الجورجية مع المملكة وتوسيع آفاقها بما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما الصديقين خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية، واستعرض جهود بلاده التنموية في مختلف المجالات لاسيما البنية التحتية التي تشهد حالياً مشروعات عديدة في مختلف أرجاء البلاد.

مفيداً أن الحكومة الجورجية اتاحت الفرصة أمام المستثمرين الأجانب خاصة رجال الأعمال السعوديين للمشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية بالبلاد خاصة وأنها اتخذت العديد من الإصلاحات وأقرت جملة من الأنظمة التي تشجع على جذب الاستثمارات الأجنبية حيث سجلت جورجيا رقماً متقدماً في مجال تهيئة المناخ الاستثماري وتخفيف البيروقراطية حسب تقرير للبنك الدولي في هذا المجال.

مضيفا بأن جورجيا تحتل المرتبة الحادية عشرة عالميا من حيث تسهيل إجراءات الاستثمار حيث يتم إنهاء إجراءات طلبات الاستثمار خلال فترة ساعتين فقط عبر تواجد مندوبين من جميع الجهات الحكومية في جهة واحدة وهو ما يعرف بإجراءات النافذة الموحدة.

لدينا 27 ألفاً من الأنهار العذبة ومقومات كبيرة للسياحة العلاجية

المناخ الاستثماري

وحول المناخ الاستثماري في جورجيا استعرض السفير جانجغافا جهود بلاده التنموية في مختلف المجالات خصوصاً وأنها تعيش استقراراً سياسياً ونجحت الحكومة الجورجية في تهيئة الفرصة أمام المستثمرين الأجانب واتخذت العديد من الإصلاحات وأقرت جملة من الأنظمة التي تشجع على جذب الاستثمارات الأجنبية.

وفيما يتعلق بالموقع الجغرافي لبلاده ودورة في جذب الاستثمارات الأجنبية قال إن جورجيا تقع في موقع متميز في منطقة جنوب القوقاز من أوراسيا، أي غرب آسيا وشرق أوروبا وعدد سكانها يتجاوزون الأربعة ملايين نسمة يعيش ما يقارب المليون ونصف من السكان في العاصمة تبليسي وبحكم موقع البلاد فإن جورجيا بابها مفتوح لجميع المستثمرين وخاصة السعوديين في كافة المجالات وتقدم لهم الكثير من التسهيلات والمزايا وهذا يضاعف العمل لأعلى مستوياته للتعريف بالفرص الاستثمارية الكبيرة التي تتميز بها بلاده.

دخول رجال الأعمال السعوديين

وأكد السفير جانجغافا بأن دخول رجال الأعمال السعوديين لا يتطلب إصدار تأشيرة، مشيرا إلى أن الإعفاء يأتي ضمن مبادرة لتبليسي بإعفاء كافة المواطنين في دول مجلس التعاون الخليجي من الحصول على تأشيرة دخول مسبقة، كخطوة للانفتاح الجورجي على الدول الخليجية، وفتح الأبواب أمامهم للاطلاع على حضارة واحدة من الدول المطلة على طريق الحرير التاريخي.

وقال انه يتم منح إقامة للمستثمرين السعوديين ستة أشهر قابلة للتمديد إلى سنة وهو ما يعتبر من المزايا التي يتم منحها لرجال الأعمال السعوديين، مبينا بهذا الخصوص إلى أن ابرز الفرص المتاحة لرجال الأعمال السعوديين هي قطاع العقارات والاستثمار الزراعي وتصدير الفواكه والمواشي بالإضافة قطاعات المياه والبنى التحتية، وكذلك قطاع الطاقة الكهرومائية.

وذكر ان من مزايا الاستثمار في بلاده وخاصة في الاستثمار الصناعي أن المستثمرين بالقطاع الصناعي يتعاملون مع الدول الأوروبية بدون دفع ضرائب مما يعتبر حافزا كبيرا للمستثمرين، مشيرا إلى أن استثمارات السعوديين في جورجيا هي استثمارات فردية خلال الفترة الحالية متطلعين لجذب الشركات الكبيرة خلال الفترة القادمة مع وجود العديد من المزايا من حيث السماح باستثمار كامل رأس المال والتحرر من الكثير من القيود والضرائب التي تفرضها الدول الأخرى على المستثمرين الصناعيين.

وعدد السفير الجورجي مزايا كثيرة تتمتع بها بلادة ومنها أن جورجيا تعتبر أكبر مصدر للمياه النقية بالعالم حيث لديها أكثر من 27 ألف نهر تصنف من ضمن الأنهار العذبة، كما أنها تتميز بالسياحة العلاجية نظرا لوجود المياه الطبيعية المخصصة للاستشفاء.

دخول السعوديين لا يتطلب إصدار تأشيرة ويتم منح إقامة تمتد إلى ستة أشهر

لافتا إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الجورجية لتوفير المناخ الملائم لجذب رؤوس الأموال الأجنبية ومن أهمها خفض الضرائب التي لا يوجد لها مثيل في المنطقة وتسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات والعديد من المزايا الاخرى، معربا بهذا الخصوص عن تطلعه لمساهمة رجال الأعمال السعوديين في مجالات التنمية في جورجيا من خلال توسيع وزيادة الاستثمارات السعودية فيها.

وعلى مستوى جذب السياح السعوديين ذكر أن بلاده تسعى لتعريف السعوديين بما تتمتع بة جورجيا من مقومات سياحية كبيرة من طبيعة الأجواء وبالوجهات الطبيعية الخلابة، والأماكن ذات الأهمية الثقافية، حيث تسعى لجذب سياحة العائلات والسياح المهتمين بالتنوع التضاريسي ومحبي الطبيعة الجميلة وراغبي السياحة العلاجية والاستشفائية.

جورجيا بابها مفتوح للمستثمرين السعوديين في كافة المجالات الاقتصادية

خصوصيات السياح

وأوضح بهذا السياق إلى أن بلاده تراعي وتحترم خصوصيات السياح المسلمين بشكل عام في ما يتعلق بلبس النقاب نظرا لوجود التعايش السلمي في البلاد بتعدد الطوائف والديانات حيث يشكل المسلمون ما نسبتة العشرة بالمائة من سكان البلاد، بالإضافة إلى أن جورجيا يقطنها حالياً مهاجرون من العديد من الدول مما اوجد قيماً ثقافية وحضارية يحترمها الجميع.

وحول المزايا الاقتصادية التي تتمتع بها بلاده قال إن جورجيا تتمتع بموقع جغرافي مميز بتوسطها طريق الحرير وهذا يتيح لها أن تكون منطقة ترانزيت، كما أن هناك ميزة كبيرة وهي مرور سكة القطار الدولي الذي ينشأ حاليا والممتد من لندن إلى دولة الصين في دولة جورجيا مما سيساهم بتعزيز التجارة وخلق فرص اقتصادية كبيرة للمستثمرين في بلاده.

وفي ما يخص رحلات الطيران أكد السفير الجورجي أن هناك رحلات مباشرة من مطارات الدوحة والإمارات والكويت إلى جورجيا تستغرق أقل من ثلاث ساعات فقط وهم بصدد إيجاد رحلات مباشرة إلى الاراضي السعودية والعكس خلال الفترة القادمة بعد التباحث مع شركات الطيران السعودية خاصة مع ارتفاع اعداد السياح السعوديين خلال الفترة الأخيرة.

وفي نهاية زيارة السفير الجورجي ل "الرياض" قدم رئيس تحرير جريدة الرياض المكلف الأستاذ سليمان العصيمي درعاً تكريمية بهذه المناسبة للسفير الجورجي مع أول عدد تم إصداره لجريدة الرياض.