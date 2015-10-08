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خادم الحرمين يستقبل الأمراء والمشايخ والوزراء والمواطنين

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خادم الحرمين يستقبل الأمراء والمشايخ والوزراء والمواطنين خادم الحرمين يستقبل الأمراء والمشايخ والوزراء والمواطنين

    استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في قصر السلام أمس أصحاب السمو الأمراء، وأصحاب الفضيلة، والمعالي، وجموعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه - رعاه الله -.

وفي بداية الاستقبال أنصت الجميع لتلاوة آيات من القرآن الكريم.

ثم تشرف الجميع بالسلام على خادم الحرمين الشريفين - أيده الله-.

حضر الاستقبال صاحب السمو الأمير محمد بن فهد بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الأمير فهد بن سعود بن مقرن، وصاحب السمو الأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي وكيل الحرس الوطني للقطاع الغربي، وصاحب السمو الأمير فيصل بن سعود بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي العبدالله الفيصل، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، وصاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، وصاحب السمو الأمير تركي بن عبدالله بن مساعد، وصاحب السمو الأمير عبدالله بن سعود بن محمد، وصاحب السمو الأمير سعود بن بدر بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان المستشار بالديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلطان العبدالله الفيصل، وصاحب السمو الأمير فيصل بن محمد بن سعد وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق، وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة للشؤون الأمنية، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير ماجد بن منصور بن ماجد بن سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن منصور بن ماجد بن سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي ب

ن فيصل بن عبدالمجيد.

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