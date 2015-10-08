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البحرين: متهمون بالإرهاب أمام المحكمة الجنائية الشهر المقبل

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    تنظر المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بمملكة البحرين منتصف الشهر القادم في قضية اتهام ثمانية أشخاص منهم خمسة موقوفون كانوا قد حاولوا منتصف العام الجاري تهريب مواد متفجرة وأسلحة وذخائر من خلال مركب عبر البحر إلى مملكة البحرين لاستخدامها في عمليات إرهابية قبل أن تنجح السلطات الأمنية من ضبطهم وهم متلبسون بالجرم المشهود.

وصرح المحامي العام أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن النيابة انتهت من التحقيق في الواقعة وأسندت إلى المتهمين الثمانية تهم السعي والتخابر وتأسيس جماعة إرهابية والانضمام إلى تلك الجماعة والتدريب على استعمال الأسلحة والمتفجرات واستيراد أسلحة وذخائر ومتفجرات عن طريق البحر.

وتلقت تلك المجموعة تدريبات عسكرية في جمهورية إيران على استخدام الأسلحة والمتفجرات وكيفية استخدام القوارب لتهريبها عن طريق البحر، قبل أن تتمكن السلطات من القبض على المتهمين بتاريخ 15 يوليو من العام الجاري.

وأوضح الحمادي أن التحريات الأمنية التي أجريت توصلت إلى اشتراك ثمانية متهمين وتم القبض على خمسة متهمين والتعميم على الآخرين، وأقر المتهمون بانضمامهم لمجموعة إرهابية وتلقي التدريبات العسكرية في جمهورية إيران على استخدام الأسلحة والمتفجرات وقيامهم بتهريبها عن طريق البحر إلى مملكة البحرين.

وقد ارتكنت النيابة العامة في تحقيقاتها على شهادة أفراد قوات خفر السواحل ومجرى التحريات واعترافات المتهمين وكذلك التقارير الفنية ومقطع تصويري لواقعة ضبط المتهمين في عرض البحر والدلالة التصويرية.

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