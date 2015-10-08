مدرب الأهلي - ريسينو .. الذي خسر 9-1 من ريال مدريد

الخسارة بأربعة أهداف أو خمسة أهداف قد تنسى، لكن الهزيمة بتسعة أهداف مقابل هدف ستظل عالقة في الأذهان طويلا، وهو ما يشعر به الإسباني أبيل ريسينو المرشح لتدريب الأهلي.

وحصر طاهر الشيخ عضو مجلس إدارة الأهلي اسم المدرب الأجنبي المرشح لقيادة الفريق فنيا بين الجنسية الإسبانية والبرتغالية.

فقد خرج الشيخ عقب انتهاء الاجتماع الحاسم لمصير المدير الفني الأجنبي وأعلن أن المجلس رفض عودة المدرب البرتغالي الشهير مانويل جوزيه لتدريب الفريق الأحمر.

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ريسينو في سطور

أحد الأسماء الإسبانية القريبة لقيادة الأهلي هو أبيل ريسينو - 55 عاما - مدرب جرانادا وسلتا فيجو السابق، والذي لعب لفترة كبيرة في مشواره الكروي بصفوف أتليتكو مدريد.

- بدأ ريسينو مسيرته التدريبية مع بعض فرق الدرجة الثانية مثل سوسيداد موريسيا سوسيداد موريسيا، قبل أن يتولى تدريب أتليتكو مدريد في 2009.

- في السنوات الخمس الأخيرة تولى تدريب بلد الوليد وجرانادا (مرتين) وسلتا فيجو.

- تعود المدرب المرشح لقيادة الأهلي على الهزائم الثقيلة التي يتكبدها مع الفرق التي دربها.

- أبرز تلك الهزائم، هي خسارته مع أتليتكو 5-1 على يد راسينج سانتندير، والسقوط أمام تشيلسي أوروبيا برباعية نظيفة.

- فضلا عن الخسارة الفادحة له مع جرانادا على يد ريال مدريد بنتيجة 9-1.

- لا يعمل ريسينو منذ إقالته من تدريب جرانادا في مايو الماضي.

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