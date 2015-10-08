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أحمد زكى بدر لـ"وائل الإبراشى": "اللى هيقل أدبه علىَّ أنا مش أكتع"

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أحمد زكى بدر لـ"وائل الإبراشى": "اللى هيقل أدبه علىَّ أنا مش أكتع" أحمد زكى بدر لـ"وائل الإبراشى": "اللى هيقل أدبه علىَّ أنا مش أكتع"
قال الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، إنه عندما عُرِض عليه حقيبة الوزارة طلب من المهندس شريف إسماعيل مهلة للتفكير، كونه كان لديه قناعة بأنه لن يكون فى .

وتابع: "طلبت من السيد رئيس الوزراء مهلة أنى أفكر.. كان عندى قناعة مليون المئة إنى لا يمكن آجى فى الحكومة".

وأضاف "بدر"، خلال حواره ببرنامج "العاشرة مساءً"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر فضائية "دريم"، أنه لا يسعى إلى أى مناصب ويعيش حياة سعيدة بعيداً عن أى منصب.

ورداً على سؤال مقدم البرنامج حول قبوله النقد من عدمه، قال وزير التنمية المحلية، أنه يقبل الانتقاد وعلى استعداد للنقاش حوله، ولكن لا يقبل الاتهامات والتجاوز، وتابع : "اللى هيقل أدبه أنا مش أكتع هرد بمنتهى العنف ".

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مصر 365

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