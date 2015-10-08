بالصور.. انفجار ماسورة مياه غرب كفر الشيخ وغرق الشوارع الجانبية

انفجرت ماسورة مياه بشارع أحمد عبده أبو وردة أمام مسجد الفلاحين غرب مدينة كفر الشيخ، منذ قليل، وأغرقت الشوارع الجانبية، وتحول الشارع أمام مسجد الفلاحين لبركة من المياه فى اتجاه شارع الثلاجة.

طه بلتاجى "من أهالى حى غرب"، أوضح أن ماسورة المياه انفجرت وأغرقت عددًا من الشوارع الجانبية، لافتًا إلى أن تدفق المياه يهدد المنازل الواقعة بتلك الشوارع، خاصة أنها مبانٍ قديمة.

من جانبه، قال موسى ناصر "مدرس": "حاولنا الاتصال بشركة مياه الشرب والصرف الصحى ورئاسة مجلس مدينة كفر الشيخ لإصلاح الماسورة، فلم نجد استجابة منهم"، مشيراً إلى أن هناك مخاوف من تأثر المنازل بالمياه التى تراكمت بالشوارع".

وطالب مصطفى أبو وردة "صاحب محل مستحضرات تجميل"، المسئولين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى ورئاسة مجلس المدينة بسرعة إصلاح ماسورة المياه حرصاً على سلامة المنازل ومنعاً من نقل الأمراض للأطفال الذين يسيرون بالشوارع.



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