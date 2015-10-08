"الزراعة": حرث التربة وتطهير المجارى وتسوية بالليزر لـ275 ألف فدان

قال المهندس أبو ضيف عفيفى، رئيس الإدارة المركزية لقطاع الأراضى والرى الحقلى بجهاز تحسين الأراضى بوزارة الزراعة، إن الجهاز استعد للموسم الشتوى الجديد على حسب طلب المزارعين بالمحافظات من عمليات التسوية الدقيقة للتربة باستخدام الجرارات الزراعية عالية القدرة والقصابيات الموجهة بأشعة الليزر على مساحة 115 ألف فدان منها 75 ألف فدان حرث تحت التربة و40 ألف فدان تسوية بالليزر.

وأكد عفيفى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه يتم حاليا تطهير الشبكات الحقلية لنظامى الرى والصرف المكشوف والترع، والمجارى المائية باستخدام الحفارات، وذلك بهدف إزالة الحشائش المائية على مساحة 130 ألف فدان ومعالجة حالات الإطماء، ما يترتب عليه سرعة حركة المياه داخل المجرى وإعطاءه التصرف المائى اللازم، بالإضافة إلى تحليل عينات من مياه الرى والصرف وتحديد مدى صلاحيتها للاستخدام الزراعى عن طريق تحليل العينات معمليا وتنفيذ عمليات التسوية الابتدائية باستخدام المعدات الثقيلة وتنفيذ عمليات التسوية النهائية باستخدام جرارات زراعية عالية القدرة معلق عليها قصابيات هيدروليكية التسوية الدقيقة بالقصابيات الموجهة بأشعة الليزر.

وأضاف رئيس قطاع الأراضى والرى الحقلى أن الجهاز يتعاون أيضا مع مشروع الرى الحقلى فى 155 ألف فدان من تسوية بالليزر، وتوزيع 20 ألف طن جبس للأراضى القلوية الموسم الشتوى الجديد، بالإضافة إلى مشاركة الأجهزة المعنية فى إزالة التعديات على الأراضى الزراعية سواء بالبناء والتجريف والتشوين، عن طريق 15 لودر و13 حفارة، والتى تكثر بها المخالفات، بالإضافة إلى عمل خطة جديدة، لإجراء الدراسات الحقلية وأخذ عينات التربة والمياه وتحليلها وتشخيص مشاكل التربة وإعداد التوصيات اللازمة لمعالجة تلك المشاكل بالمحافظات.

موضوعات متعلقة..

>الزراعة: امتناع أباطرة الصحراوى عن سداد مستحقات الدولة.. تقرير يكشف تحصيل 33 مليون جنيه فقط من مخالفات بقيمة 150 مليارا.. والتعمير: تتلقى طلبات واضعى اليد لـ525 ألف فدان لنهاية أكتوبر