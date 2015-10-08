"فى حب مصر" تعقد مؤتمرات بالإسكندرية والجيزة والأقصر بمشاركة "سيف اليزل"

قال اللواء سامح سيف اليزل، المقرر العام لقائمة "فى حب مصر "، إنه سيشارك فى عدد من المؤتمرات الجماهيرية للقائمة تبدأ من، اليوم الخميس، بمنطقة الإبراهيمية بمحافظة الإسكندرية، بحضور عدد من أعضاء اللجنة التنسيقية، إلى جانب مرشحى القطاع، ثم بمنطقة الصف بمحافظة الجيزة الجمعة.

وأضاف "سيف اليزل"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه سيشارك فى اجتماع آخر بالأقصر السبت المقبل، وبمحافظة الغردقة الثلاثاء المقبل، مشيرتا إلى حرصه على مشاركة أعضاء اللجنة التنسيقية، فى الوصول لكل بيت، وشرح الرؤية العامة للقائمة، إضافة إلى الاستماع إلى مشكلاتهم.

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