أخبار عاجلة

قصة زوجين عاشا معًا 71 عامًا وماتا في نفس الساعة: «كانت تنتظر رحيله لترحل» -
بالفيديو || شيرين رضا عن «علقة حقيقية» من أحمد الفيشاوي: «كنا بنعك» -
بالصور- على طريقة "طرازان".. طفلة نشأت بين القردة -
إغلاق بمنى البرلمان في ستوكهولم -
«زيدان»: تنتظرنا 90 دقيقة مليئة بالمعاناة في «الديربي» -
بعد اعتزال إنزاجي.. تعرف على قائمة العار لرقم 9 في ميلان -
إنريكي: مالاجا قادر على إلحاق الضرر ببرشلونة -
العين الثالثة: من هو المدرب الأفضل الذي يراه ك. إيهاب جلال -
اردوغان: الضربة الأميركية في سوريا "غير كافية" -
الشرطة السويدية تشتبه بأن حادث الدهس في ستوكهولم عمل إرهابي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"فى حب مصر" تعقد مؤتمرات بالإسكندرية والجيزة والأقصر بمشاركة "سيف اليزل"

Google+ Print
"فى حب مصر" تعقد مؤتمرات بالإسكندرية والجيزة والأقصر بمشاركة "سيف اليزل" "فى حب مصر" تعقد مؤتمرات بالإسكندرية والجيزة والأقصر بمشاركة "سيف اليزل"
قال اللواء سامح سيف اليزل، المقرر العام لقائمة "فى حب "، إنه سيشارك فى عدد من المؤتمرات الجماهيرية للقائمة تبدأ من، اليوم الخميس، بمنطقة الإبراهيمية بمحافظة الإسكندرية، بحضور عدد من أعضاء اللجنة التنسيقية، إلى جانب مرشحى القطاع، ثم بمنطقة الصف بمحافظة الجيزة الجمعة.

وأضاف "سيف اليزل"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه سيشارك فى اجتماع آخر بالأقصر السبت المقبل، وبمحافظة الغردقة الثلاثاء المقبل، مشيرتا إلى حرصه على مشاركة أعضاء اللجنة التنسيقية، فى الوصول لكل بيت، وشرح الرؤية العامة للقائمة، إضافة إلى الاستماع إلى مشكلاتهم.

"إذا حضرت الانتخابات تفككت الأحزاب"..انقسامات قبل المرحلة الأولى للانتخابات..استقالة "النحاس" تلحق "الحركة الوطنية"بـ"الوفد" و"الدستور"..انسحاب أكمل قرطام من "فى حب مصر"..وخبير: النظام الانتخابى السبب
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
العين الثالثة: فقرة الكوتش .. لقاء مع ك. إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر المقاصة

العين الثالثة: فقرة الكوتش .. لقاء مع ك. إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر المقاصة

الخارجية المصرية تدعو أمريكا وروسيا للتحرك الفعال لحل الأزمة السورية

الخارجية المصرية تدعو أمريكا وروسيا للتحرك الفعال لحل الأزمة السورية

مصر للطيران: 14 رحلة تنقل 3100 معتمر إلى الأراضي المقدسة

مصر للطيران: 14 رحلة تنقل 3100 معتمر إلى الأراضي المقدسة

خطوة تصعيدية جديدة تجاه دخول المصريين الأراضي السودانية

خطوة تصعيدية جديدة تجاه دخول المصريين الأراضي السودانية