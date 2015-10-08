مريض فقدان الشهية العصبى نحيف وشايف نفسه تخين

فى تقاريرها الأخيرة عبرت معظم منظمات الصحة على مستوى العالم، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية، عن مخاوفها من تنامى نسب المصابين بمرض فقدان الشهية العصبى، أو ما يعرف بـ"الانوريكسيا" فى السنوات الأخيرة، وهو من الأمراض التى تندرج تحت قائمة اضطرابات الشهية وتناول الطعام، ويعد من أصعب أنواع الأمراض النفسية فى طرق علاجه وأقلهم فى نسب الشفاء، حيث يمثل تهديدا خطيرا على حياة المرضى وغالبا ما يفضى إلى الوفاة.

فى تعليقه على أسباب المرض وأعراضه، يوضح جمال فرويز أستشارى الأمراض النفسية، أن مرض فقدان الشهية المرضى أو ما يعرف علميا بـ(الانوروكسيا) يعد من أخطر الأمراض النفسية وأصعبها فى العلاج، وخاصة أن ما يعرف بـ(البادى ايمدج) أو نظرة المريض لنفسه تعانى نوعا من الإنكار.

فمرضى النحافة المفرطة فى حالة إنكار دائم لمشكلتهم المرضية، بل يروا انفسهم دائما بدناء مفرطى الوزن، وهو ما يمثل صعوبة مضاعفة فى علاج المرض.

يوضح فرويز أنه كلما كان التدخل الطبى أسرع، كلما أمكن تحقيق نتائج أفضل فى العلاج، وهو الأمر الذى يتطلب انتباها من المحيطين بالمريض للتغيرات الغذائية والجسمانية التى تظهر عليه.

علاج المرض يبدأ بمضادات الاكتئاب وقد يطلب الخضوع لجلسات الكهرباء

أما عن طرق العلاج فيؤكد فرويز أن العلاجات المضادة للاكتئاب، هى أول الوسائل العلاجية المتبعة فى علاج الانوروكسيا، وخاصة أن العلاج السلوكى وحده لا يكفى، فى علاج تلك الحالات بل يجب أن يصاحبه تناول أنواع معينة من مضادات الاكتئاب الشديدة.

أما فى الحالات المتأخرة للمرض فينصح هنا بضرورة حجز المرضى بالمصحة العقلىة، لتلقى علاجا سلوكيا ودوائيا مكثفا، كما قد يتطلب الأمر فى العديد من الحالات خضوع المرضى لجلسات الكهرباء.