للأمهات.. تعرفى على أهم علامات إصابة الطفل بالكساح

تأخر مشى الأطفال وإنحاء الساقين أحد العلامات الدالة على وجود خلل فى نسبة الكالسيوم وفيتامين د التى يحتاجها الجسم وخاصة العظام ففى حالة حدوث خلل فى هذه النسب تحدث العديد من المشاكل الصحية. مرض الكساح

>يقول الدكتور أشرف قاسم، استشارى طب الأطفال وحديثى الولادة، إن الكساح هو مرض نقص فيتامين د والكاليسوم عند الأطفال ويسمى فى البالغين لين العظام. أهم علامات وأعراض الإصابة بكساح الأطفال

>ويستكمل د. أشرف قائلا "هناك أعراض تدل على إصابة الطفل بالكساح ويجب على الأمهات ملاحظة ظهورها على طفلها وأهمها":

>1) تأخر التسنين فى الطفل الرضيع.

>2) كبر حجم الرأس الطفل نسبيا عن الحجم الجسم.

>3) تقوص الساقين.

>4) تغيرات عظمية فى الرسغ والقفص الصدرى الطفل.

>5) تاخر المشى فى كثير من الأحيان.

>ويتابع د. أشرف قائلا "يجب على الأمهات فى حالة ملاحظة ظهور الأعراض السابق ذكرها على طفلها ضرورة عرضه على الطبيب المختص لتشخيص حالته الصحيحة".

شبكةعيونالإخبارية

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