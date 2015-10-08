للأمهات.. تعرفى على أهم علامات إصابة الطفل بالكساح

تأخر مشى الأطفال وإنحاء الساقين أحد العلامات الدالة على وجود خلل فى نسبة الكالسيوم وفيتامين د التى يحتاجها الجسم وخاصة العظام ففى حالة حدوث خلل فى هذه النسب تحدث العديد من المشاكل الصحية.إعلان - Ads إعلان - Ads
>يقول الدكتور أشرف قاسم، استشارى طب الأطفال وحديثى الولادة، إن الكساح هو مرض نقص فيتامين د والكاليسوم عند الأطفال ويسمى فى البالغين لين العظام.
>ويستكمل د. أشرف قائلا "هناك أعراض تدل على إصابة الطفل بالكساح ويجب على الأمهات ملاحظة ظهورها على طفلها وأهمها":
>1) تأخر التسنين فى الطفل الرضيع.
>2) كبر حجم الرأس الطفل نسبيا عن الحجم الجسم.
>3) تقوص الساقين.
>4) تغيرات عظمية فى الرسغ والقفص الصدرى الطفل.
>5) تاخر المشى فى كثير من الأحيان.
>ويتابع د. أشرف قائلا "يجب على الأمهات فى حالة ملاحظة ظهور الأعراض السابق ذكرها على طفلها ضرورة عرضه على الطبيب المختص لتشخيص حالته الصحيحة".
مرض الكساح
>يقول الدكتور أشرف قاسم، استشارى طب الأطفال وحديثى الولادة، إن الكساح هو مرض نقص فيتامين د والكاليسوم عند الأطفال ويسمى فى البالغين لين العظام.
أهم علامات وأعراض الإصابة بكساح الأطفال
>ويستكمل د. أشرف قائلا "هناك أعراض تدل على إصابة الطفل بالكساح ويجب على الأمهات ملاحظة ظهورها على طفلها وأهمها":
>1) تأخر التسنين فى الطفل الرضيع.
>2) كبر حجم الرأس الطفل نسبيا عن الحجم الجسم.
>3) تقوص الساقين.
>4) تغيرات عظمية فى الرسغ والقفص الصدرى الطفل.
>5) تاخر المشى فى كثير من الأحيان.
>ويتابع د. أشرف قائلا "يجب على الأمهات فى حالة ملاحظة ظهور الأعراض السابق ذكرها على طفلها ضرورة عرضه على الطبيب المختص لتشخيص حالته الصحيحة".