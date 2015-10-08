لمرضى السرطان.. 8 نصائح ذهبية لتقليل آثار العلاج الكيماوى الجانبية

العلاج الكيماوى أو chemotherapy "البعبع" الذى يخشى الجميع من مجرد ذكر اسمه، ويقرر الكثير من مرضى السرطان عدم العلاج من المرض الخبيث لتجنب اللجوء إليه، رغم أن شفاءهم يتوقف عليه، خوفاً من الآثار الجانبية الخطيرة والعديدة التى يتسبب فيها.

ونقدم لكم مجموعة من النصائح الهامة للحد من الآثار الجانبية التى يتسبب فيها، وذلك حسبما نشر على موقع "cancercare".

1.الإمساك: يصيب الكثير من مرضى السرطان الذين يحصلون على الكيماوى، ويمكن علاجه بتناول كميات كافية من المياه الخضراوات والفواكه، والبقوليات والحبوب، وتناول كميات كافية من المياه، وكما يجب ممارسة الرياضة بشكل يومى منتظم.

2.الإسهال: يصاب بعض مرضى السرطان بالإمساك، ولكن فى الوقت نفسه يصاب البعض بالإسهال، وللحد من الإسهال، ينصح بتناول الأطعمة الغنية بالبروتين مثل البيض واللحوم والأسماك والبقوليات، وكما ينصح بتناول منتجات الألبان قليلة الدسم، وكما ينصح بتناول الخضراوات المطبوخة، والبعد عن الخضراوات الطازجة، وأيضاً ينصح بتناول الفواكه الطازجة، والبعد عن الفواكه المجففة.

3.قرح الفم: شائعة للغاية بين مرضى السرطان، ولذا ينصح بزيارة طبيب الأسنان قبل الخضوع للعلاج الكيماوى لتقديم أفضل النصائح والحلول لك.

- استخدم فرشاة ذات أسنان ناعمة

>- إذا كنت تشعر بلسعة حال استخدام المعجون، فينصح باستخدام، نصف ملعقة ملح، مع 4 أكواب من الملح.

>- الغرغرة باستخدام محلول يحتوى على المياه والملح والخميرة

>- تناول كميات كبيرة من المياه

4.انخفاض أعداد كريات الدم البيضاء وارتفاع الحرارة والعدوى الميكروبية: وللتعامل مع هذه الاعراض المركبة ينصح بزيارة الطبيب للحصول على المضادات الحيوية ومضادات الفطريات.

5.التهابات الأعصاب: والشعور بتنميل فى الأطراف، وهو يحدث مشاكل بالتوازن والمشى، وصعوبة الإمساك بالأشياء، ولذا ينصح باتخاذ الحيطة والحذر عند الإمساك بشىء ساخن أو حاد، وكما ينصح بإمساك الدرابزين عند الصعود على السلالم، والتماسك جيداً أثناء الاستحمام بالبانيو.

6.الشعور بالإرهاق والإعياء: وهو ناجم عن السرطان نفسه، والعلاج الكيماوى والأنيميا، ويجب الخضوع لاختبار صورة دم كاملة، وعلاج انخفاض أعداد كريات الدم الحمراء ونقص الحديد، ولكن احذر استخدام الأدوية التى تصرف بدون روشتة، واعتمد على وصفة طبيبك.

7.سقوط الشعر والصلع: يمكنك ارتداء غطاء رأس أو شراء باروكة، ولكن ينصح باختيار لون متوافق مع لون شعرك القديم.

8.الغثيان والقىء: بالطبع هى من أشهر الآثار الجانبية المصاحبة للعلاج الكيماوى، ولعلاجها ينصح باستخدام الأدوية التى يصفها الطبيب مثل الكورتيزونات ومضادات السيروتونين ومضادات البروتون.