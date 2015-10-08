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لو مريض قلب وجالك إنفلونزا بلاش تاخد أدوية البرد بدون استشارة طبيبك

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لو مريض قلب وجالك إنفلونزا بلاش تاخد أدوية البرد بدون استشارة طبيبك لو مريض قلب وجالك إنفلونزا بلاش تاخد أدوية البرد بدون استشارة طبيبك
نمر هذه الأيام بعدد من التقلبات الجوية المفاجئة نتيجة تغيرات الفصول وهو ما يؤدى فى كثير من الأحيان إلى الإصابة بأدوار ونزلات البرد والإنفلونزا.

السعال الرشح الزكام جميعها أعراض مصاحبة لإصابة الأشخاص بأدوار البرد التى تتسبب فى بعض المتاعب الصحية، ويلجأ الكثيرون لتناول بعض الأدوية التى تؤثر بشكل أو بآخر على بعض أصحاب الأمراض المزمنة.

التغيرات المناخية ونزلات البرد


>حول ذلك يقول دكتور أحمد عبد الله طبيب باطنى، يلجأ الكثيرون لتناول بعض الأدوية الخاصة بنزلات البرد والإنفلونزا نتيجة إصابتهم بها بسبب التغير المناخى.

الأمراض المزمنة وأدوية البرد


>ويستكمل د. أحمد، قائلا "لا يجب على الأشخاص الذين يعانون من بعض الأمراض المزمنة مثل السكر والضغط وخاصة مرضى القلب تناول أدوية نزلات البرد إلا بعد استشارة الطبيب المعالج نظرا لأن بعضها له تأثير ضار على صحة القلب مما قد يعرضه لبعض الأضرار الصحية".

وأضاف د. أحمد قائلا "يجب على الأمهات عدم إعطاء طفلها أى أدوية خاصة بالبرد إلا بعد استشارة الطبيب أيضا".

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مصر 365