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إصابة معاون قسم الشيخ زايد فى تبادل إطلاق نار مع مسجلين خطر بالشيخ زايد

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إصابة معاون قسم الشيخ زايد فى تبادل إطلاق نار مع مسجلين خطر بالشيخ زايد إصابة معاون قسم الشيخ زايد فى تبادل إطلاق نار مع مسجلين خطر بالشيخ زايد
أصيب معاون قسم الشيخ زايد فى تبادل إطلاق نار مع عناصر جنائية مسلحة أثناء قيام قوة من قسم شرطة الشيخ زايد بمداهمة إحدى المناطق الجبلية التى يختبئ بها عدد من المسجلين الخطر والجنائيين.

قال مصدر أمنى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن القوة الأمنية كانت تتجهة لضبط أحد العناصر الجنائية الخطرة الصادر ضده عدة أحكام قضائية، فأطلق وآخرين الأعيرة النارية على أفراد الأمن، وتم نقل الضابط المصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج وحالته مستقرة، فيما تقوم قوات الأمن بنشر كمائن لتعقب الجناة.
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