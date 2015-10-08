مصادر: النيابة تستأنف على إخلاء سبيل شيخ "هاتولى راجل"وقيادات الإرهابية

قالت مصادر قضائية، إن النيابة العامة تقدمت باستئناف على جميع قرارات دوائر الجنايات التى صدرت بإخلاء سبيل قيادات تحالف دعم الإخوان، وأعضاء وقيادات الجبهة السلفية، والمتهمين فى قضايا الإرهاب.

وأوضحت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر نظر الاستئناف على قرارات إخلاء سبيل الشيخ فوزى السعيد، والشيخ محمود شعبان، ومجدى حسين، ومجدى قرقر، وأحمد مولانا، ونصر عبد السلام، وباقى المتهمين فى قضيتى الجبهة السلفية وتحالف الإخوان، فى جلسة عاجلة اليوم الخميس.

كانت محكمة جنايات جنوب القاهرة قد أصدرت قرارت بإخلاء سبيل قرابة 60 متهما فى 10 قضايا إرهاب، على رأسهم قيادات ما تسمى بالجبهة السلفية، وتحالف دعم الإخوان، وخلايا تخريب شبكات الطرق والكهرباء.