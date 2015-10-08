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مدير أمن الفيوم يتفقد "عزبة الأصفر" بعد حادث تسرب الغاز

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مدير أمن الفيوم يتفقد "عزبة الأصفر" بعد حادث تسرب الغاز مدير أمن الفيوم يتفقد "عزبة الأصفر" بعد حادث تسرب الغاز
انتقل اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم إلى عزبة الأصفر بطريق "القاهرة - الفيوم" الصحراوى إثر إصابة 23 مواطنا بالاختناق ونقلوا للمستشفيات بالمحافظة، وعدد آخر من المواطنين تم إسعافهم بسبب تسرب غاز مجهول المصدر تسبب بحالات اختناق.

وقام مدير أمن الفيوم بتفقد الوضع بالقرية واطمأن على حالات المصابين الذين تم إسعافهم، وتأكد أن جميعهم تماثلوا للشفاء التام.

وكان المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم صرح بأنه تم تشكيل لجنة من مديريات الصحة والبيئة والطب الوقائى والأمن الصناعى للوقوف على ملابسات الحادث، بالإضافة إلى إخطار وزارة البيئة للتحقيق فى الواقعة.

وقال مكرم إن جميع الحالات الـ23 تم شفاؤهم حيث كان 4 حالات تلقوا الإسعافات بمستشفى طامية المركزى و19 حالة بمستشفى الفيوم العام ولا يوجد أى وفيات.

وأكد محافظ الفيوم أنه سيتم التحقيق الفورى فى الحادث وسيحيل المسئول المقصر للنيابة العامة.

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