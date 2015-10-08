شرطة محور قناة السويس تضبط 50 طن ملابس مهربة فى بورسعيد

تمكنت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس من ضبط 6 مخازن ببورسعيد بداخلها 50 طن ملابس مستوردة غير خالصة الرسوم الجمركية.

تلقى اللواء عاطف غراب مدير الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، إخطارا من اللواء هشام درويش مدير مباحث محور قناة السويس، يفيد بورود معلومات تفيد بقيام عدد من التجار ببورسعيد بإخفاء كميات من الملابس المستوردة وغير خالصة الرسوم الجمركية داخل مخازنهم.

على الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد عبد العزيز كامل، رئيس مباحث محور قناة السويس، ضم ضباط مباحث ميناء بورسعيد وأسفرت تحريات فريق البحث عن صدق المعلومات وتحديد أماكن عدد من المخازن بداخلها مخازن مهربة.

وتمكن فريق البحث بالاشتراك مع مباحث التهرب الضريبى، من ضبط 50 طن ملابس مهربة وغير خالصة الرسوم الجمركية داخل 6 مخازن بمنطقة القابوطى وحى مبارك "دائرة قسم الضواحى ببورسعيد "تخص كل من المدعو (ع.ع.ع) مواليد 1988 مقيم الضواحى بورسعيد والمدعو (م.ع.أ) مواليد 1992 مقيم طهطا سوهاج والمدعو (م.أ.أ) مواليد 1983 مقيم طهطا سوهاج والمدعو (م.ف.ع) مواليد 1992 مقيم الضواحى بورسعيد والمدعو (أ.ع.خ) مواليد 1976 مقيم القنطرة غرب بالإسماعيلية والمدعو (م.م.ص) 18 سنة مقيم الضواحى بورسعيد.

كما تمكن فريق البحث، من ضبط السيارة رقم (5792 ط ع ب) قيادة المدعو (م.م.ى) مواليد 1993 مقيم الزهور بورسعيد محملة بكمية من البضائع المستوردة.

وتم التحفظ على المضبوطات وتحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.