بالفيديو.. تهشم زجاج مدخل نقابة أطباء مصر إثر انفجار الأزبكية

أكد مصدر أمنى، أن مجهولاً ألقى قنبلة بالجراج الخاص بسيارات قسم الأزبكية، ما أسفر عن إصابة أمين شرطة، وتم نقله إلى المستشفى وإسعافه.>وأضاف المصدر، أنه جارٍ تكثيف التحريات للتوصل لهوية ملقى العبوة، ويتابع اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة الحادث بعد وصوله إلى مكان الانفجار.

ورصدت كاميرا "فيديو7" قناة اليوم السابع المصورة، تهشم زجاج مدخل مبنى نقابة أطباء مصر إثر الانفجار.