أخبار عاجلة

قصة زوجين عاشا معًا 71 عامًا وماتا في نفس الساعة: «كانت تنتظر رحيله لترحل» -
بالفيديو || شيرين رضا عن «علقة حقيقية» من أحمد الفيشاوي: «كنا بنعك» -
بالصور- على طريقة "طرازان".. طفلة نشأت بين القردة -
إغلاق بمنى البرلمان في ستوكهولم -
«زيدان»: تنتظرنا 90 دقيقة مليئة بالمعاناة في «الديربي» -
بعد اعتزال إنزاجي.. تعرف على قائمة العار لرقم 9 في ميلان -
إنريكي: مالاجا قادر على إلحاق الضرر ببرشلونة -
العين الثالثة: من هو المدرب الأفضل الذي يراه ك. إيهاب جلال -
اردوغان: الضربة الأميركية في سوريا "غير كافية" -
الشرطة السويدية تشتبه بأن حادث الدهس في ستوكهولم عمل إرهابي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مباحث دراو تحبط محاولة عاطل للتنقيب عن الذهب بـ"جبال أسوان"

Google+ Print
مباحث دراو تحبط محاولة عاطل للتنقيب عن الذهب بـ"جبال أسوان" مباحث دراو تحبط محاولة عاطل للتنقيب عن الذهب بـ"جبال أسوان"
تمكنت مباحث مركز شرطة دراو بأسوان، من إحباط محاولة عاطل التنقيب عن الذهب فى الجبال الواقعة شرق محافظة أسوان، والتى تربط أسوان بمحافظة البحر الأحمر.

وتلقى اللواء عمر ناصر، مدير أمن أسوان، إخطاراً من العميد خالد إبراهيم، مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بوصول معلومات لضباط مباحث مركز دراو، بإشراف العقيد أشرف زكريا الأمير، رئيس فرع البحث وسط، عن قيام شخص يدعى "حسن.ن.م" 35 سنة، عاطل، ومقيم الغابة، دائرة مركز دراو، بالتجهيز للتنقيب عن الذهب بحثاً عن الثراء السريع، فى جبال البحر الأحمر.

وكلف العميد محمود عوض، رئيس المباحث الجنائية، ضباط مباحث مركز شرطة دراو برئاسة الرائد محسن حزين ومعاونة النقيب عصام الشناوى، بتقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة وتشكيل قوة أمنية لضبط المتهم، وتمكنت القوة الأمنية من ضبط المتهم أثناء استقلاله السيارة رقم (ص و ر 9182) وبحوزته 5 براميل بداخلها نحو ألف لتر سولار و4 أجهزة كشف عن معادن.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بملكيته للمضبوطات بقصد التنقيب عن الذهب، وتحرر المحضر رقم 4021 جنح قسم ثان أسوان لسنة 2015م، وجارى العرض على النيابة العامة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365