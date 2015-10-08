ربة منزل تتهم سروجى سيارات بالتعدى عليها جنسيا وتصويرها لفضحها بالمنوفية

حررت، اليوم، ربة منزل بمدينة شبين الكوم بلاغا اتهمت فيه سروجى سيارات بالتعدى عليها جنسيا أثناء قيامها بزيارة زوجته تحت تأثير المخدر، وذلك بعد وضعه لها فى كوب مياه غازية، وقيامه بتصويرها أثناء ممارسة الجنس معها، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، إخطارا من المقدم محمد أبو العزم رئيس مباحث قسم شبين الكوم يفيد قيام "ن.ع.ا" 35 عاما ربة منزل ومقيمة بمدينة شبين الكوم بتحرير بلاغ، اتهمت فيه "م.ا.ش" 24 عاما سروجى سيارات بالتعدى عليها جنيسا أثناء قيامها بزيارة زوجته تحت تأثير المخدر، وذلك بعد وضعه لها فى كوب مياه غازية، وقيامه بتصويرها أثناء ممارسة الجنس معها.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى، وتم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وقيامه بالتعدى جنسيا عليها تحت تأثير المخدر وتصويرها لتهديدها به، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.