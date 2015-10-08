مباحث المطار تضبط 30 هاربًا و78 مخالفة مرورية وقضيتى مخدرات

شنت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولى حملة أمنية مكبرة بالمطار اشتركت فيها جميع الإدارات الأمنية التابعة للإدارة بقيادة اللواء طارق فتحى مساعد وزير الداخلية مدير أمن المطار بتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية.

وقام اللواء عبد الناصر حامد مدير إدارة البحث الجنائى بالمطار بوضع خطة الحملة، التى أشرف على تنفيذها العميد محمد صلاح رئيس مباحث المطار، بتنسيق العقيد ياسر عوض مفتش مباحث المطار.

وأسفرت الحملة التى استغرقت 6 ساعات على جميع الطرق المؤدية من وإلى المطار، وداخل صالات السفر والوصول، وساحات انتظار السيارات، والتى شارك فيها رجال المرور والبحث الجنائى وتنفيذ الأحكام وإدارة تأمين الركاب ومكافحة المخدرات عن إلقاء القبض على 30 هاربًا من تنفيذ 41 حكمًا قضائيًا، وضبط 78 مخالفة مرورية، والقبض على مواطنين بحوزة أحدهما شريط من عقار الترامادول المخدر، وآخر بحوزته قطعة حشيش بغرض التعاطى.