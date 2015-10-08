حبس عاطل 4 أيام لاتهامه بانتحال صفة ضابط بالجيزة

أمرت نيابة قسم الجيزة بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بانتحال صفة ضابط أثناء مروره بكمين شرطة أمام جامعة القاهرة، وضبط بحوزة المتهم طبنجة وتبين أنه صادرة ضده عدة أحكام.

تفاصيل ضبط المتهم بدأت أثناء متابعة ضباط مباحث الجيزة للحالة الأمنية استوقفوا سيارة ملاكى يقودها أحد الأشخاص لفحص التراخيص، إلا أن قائد السيارة ادعى أنه ضابط شرطة، ومن خلال مناقشته تبين أنه ينتحل صفة ضابط وبحوزته طبنجة، كما تبين أنه يدعى "أ.م" صادر ضده أحكام فى عدة قضايا، وتحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة التى أمرت بحبسه على ذمة التحقيق.