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نظر تجديد حبس الفنان هيثم محمد اليوم فى اتهامه بحيازة وتعاطى "هيروين"

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نظر تجديد حبس الفنان هيثم محمد اليوم فى اتهامه بحيازة وتعاطى "هيروين" نظر تجديد حبس الفنان هيثم محمد اليوم فى اتهامه بحيازة وتعاطى "هيروين"
ينظر قاضى معارضات محكمة القاهرة الجديدة، اليوم الخميس، الاستئناف المقدم من نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار وليد السعيد، على قرار قاضى المعارضات المستشار حاتم كمال الذى صدر أمس الأول بإخلاء سبيل الفنان هيثم محمد بكفالة 1000 جنيه، لاتهامه بحيازة مواد مخدرة مع اثنين من أصدقائه.

كما ينظر قاضى المعارضات تجديد حبس الممثل الشاب، على ذمة التحقيقات فى اتهامه بحيازة وتعاطى مواد مخدرة "هيروين" مع اثنين من أصدقائه، والتى أنكرها المتهمون أمام المحكمة.

ويشار إلى أن قاضى المعارضات أمر بإخلاء سبيل المتهمين، إلا أن نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار وليد السعيد، استأنفت على القرار عقب صدوره مباشرة، وأمرت باستمرار حبسه وعرضه غدا الخميس على قاضى معارضات القاهرة الجديدة لنظر استئناف النيابة.

وكانت القوات الأمنية بالقاهرة قد تمكنت من القبض على الفنان هيثم محمد وأحد أصدقائه أثناء تعاطيهما مواد مخدرة داخل سيارة بمدينة بدر.

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مصر 365