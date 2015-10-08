بالصور.. ميركل: استقبال المهاجرين "المهمة الأصعب" منذ إعادة توحيد ألمانيا

اعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مساء الأربعاء ان استقبال طالبى اللجوء الذين يتدفقون على المانيا هو "المهمة الأصعب منذ اعادة توحيد" الالمانيتين.

وفى مقابلة مع محطة التلفزيون الألمانية الرسمية "اى ار دى"، قالت ميركل فى معرض حديثها عن الـ800 الف إلى مليون طالب لجوء الذين تنتظرهم المانيا هذا العام "انها المهمة الاصعب وربما الاكثر صعوبة منذ اعادة التوحيد".

واستبعدت ميركل اغلاق الحدود مع اقرارها بان ارقام المهاجرين "صحيحة" بالنسبة لتدفق طالبى اللجوء وان "احدا لا يمكنه ان يتنبأ" كم مهاجر سوف يأتى فى المستقبل.



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المستشارة الألمانية بجانب الرئيس الفرنسى



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مؤتمر فى فرنسا لمناقشة أزمة اللاجئين



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أنجيلا ميركل تلقى كلمة أثناء المؤتمر



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ميركل فى مقابلة مع محطة التلفزيون الألمانية الرسمية "اى ار دى"



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لحظة وصول ميركل للبرنامج