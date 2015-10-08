أخبار عاجلة

قصة زوجين عاشا معًا 71 عامًا وماتا في نفس الساعة: «كانت تنتظر رحيله لترحل» -
بالفيديو || شيرين رضا عن «علقة حقيقية» من أحمد الفيشاوي: «كنا بنعك» -
بالصور- على طريقة "طرازان".. طفلة نشأت بين القردة -
إغلاق بمنى البرلمان في ستوكهولم -
«زيدان»: تنتظرنا 90 دقيقة مليئة بالمعاناة في «الديربي» -
بعد اعتزال إنزاجي.. تعرف على قائمة العار لرقم 9 في ميلان -
إنريكي: مالاجا قادر على إلحاق الضرر ببرشلونة -
العين الثالثة: من هو المدرب الأفضل الذي يراه ك. إيهاب جلال -
اردوغان: الضربة الأميركية في سوريا "غير كافية" -
الشرطة السويدية تشتبه بأن حادث الدهس في ستوكهولم عمل إرهابي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

طوارئ بمطار القاهرة لتأمين وصول شحنة نظائر مشعة قادمة من باريس

Google+ Print
طوارئ بمطار القاهرة لتأمين وصول شحنة نظائر مشعة قادمة من باريس طوارئ بمطار القاهرة لتأمين وصول شحنة نظائر مشعة قادمة من باريس
أعلنت سلطات مطار القاهرة الدولى بالتنسيق والتعاون مع سلطات قرية البضائع حالة الطوارئ بعد وصول شحنة نظائر مشعة قادمة من فرنسا.

وأفاد مصدر بالمطار أن الشحنة وصلت على متن الطائرة الفرنسية القادمة من باريس لصالح إحدى الشركات لاستخدامها فى علاج الأورام السرطانية.

وأوضح المصدر أن الشحنة وصلت داخل 45 طردا بوزن بلغ نحو 380 كيلو جراما، وتم إنهاء إجراءات وصولها طبقًا لإجراءات الأمان والسلامة المتبعة وبحضور مندوب من وكالة الطاقة الذرية، حتى خروجها بواسطة السيارات المجهزة خارج دائرة المطار.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365