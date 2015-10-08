طوارئ بمطار القاهرة لتأمين وصول شحنة نظائر مشعة قادمة من باريس

أعلنت سلطات مطار القاهرة الدولى بالتنسيق والتعاون مع سلطات قرية البضائع حالة الطوارئ بعد وصول شحنة نظائر مشعة قادمة من فرنسا.

وأفاد مصدر بالمطار أن الشحنة وصلت على متن الطائرة الفرنسية القادمة من باريس لصالح إحدى الشركات لاستخدامها فى علاج الأورام السرطانية.

وأوضح المصدر أن الشحنة وصلت داخل 45 طردا بوزن بلغ نحو 380 كيلو جراما، وتم إنهاء إجراءات وصولها طبقًا لإجراءات الأمان والسلامة المتبعة وبحضور مندوب من وكالة الطاقة الذرية، حتى خروجها بواسطة السيارات المجهزة خارج دائرة المطار.