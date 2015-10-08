مفاجأة..خلو 114منفذ بيع ثابتا ومتحركا من الخضار واللحوم البلدية بالمحافظات

قال المحمدى البدرى، مدير عام التسويق بقطاع الإنتاج بوزارة الزراعة السابق، إنه على الرغم من أزمة ارتفاع أسعار الخضراوات واللحوم بالأسواق، تشهد منافذ قطاع الإنتاج البالغة 114 منفذا ثابتا ومتحركا، منذ انتهاء إجازة عيد الأضحى حتى الآن، خلوا من الخضار واللحوم البلدية والسلع الأخرى.

وأضاف "البدرى"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن قطاع الإنتاج أوقف ضخ منتجاته بدون أسباب، وبالتالى توقفت السيارات المتحركة والمنافذ المتنقلة التى كانت تجوب المحافظات المختلفة المحملة بالعديد من الأطنان شاملة الخضراوات واللحوم البلدية والمستورد والسلع الغذائية بأسعار تقل عن الأسواق الخارجية بنسبة 25%، لضبط الأسعار بالأسواق ومساهمة القطاع فى ضخ منتجاته وحمايتة المواطن من الاستغلال.

وأكد المحمدى، أنه على مدار الأشهر الماضية كانت منافذ قطاع الإنتاج تساهم بنسبة كبيرة فى ضخ منتجاتها إلى الأسواق ومنافستها الأسعار بالأسواق، لمكافحة الغلاء ورفع العبء عن كاهل المستهلكين بطرح منتجات الخضار ولحوم وسلع غذائية أخرى بناء على تعليمات القيادة السياسية لرفع العبء عن المواطن البسيط.

وتابع: "واليوم لا نعرف أسباب خلو المنافذ من السلع حيث كانت المنافذ تساهم فى تغطية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية المختلفة، لضبط الأسواق ومواجهة الغلاء والتيسير على المواطن البسيط وحمايته من الاستغلال خاصة الخضروا، ورفع العبء عن كاهلهم خاصة محدودى الدخل فى الصعيد، والتركيز على المناطق الشعبية والنائية والفقيرة".

فيما قال مصدر مسئول بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن الوزارة تقوم حاليا بغلق العديد من منافذ بيع منتجات قطاع الإنتاج الثابتة والمتحركة، حيث تقرر غلق 4 منافذ بالفيوم ومنفذ المحطات بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، ومنافذ أخرى بعدد من المحافظات.

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