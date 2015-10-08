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مدرب الأهلي - تعرف على أسماء المرشحين الأقرب لتدريب الشياطين الحمر

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مدرب الأهلي - تعرف على أسماء المرشحين الأقرب لتدريب الشياطين الحمر مدرب الأهلي - تعرف على أسماء المرشحين الأقرب لتدريب الشياطين الحمر

حصر طاهر الشيخ عضو مجلس إدارة الأهلي اسم المدرب الأجنبي المرشح لقيادة الفريق فنيا بين الجنسية الإسبانية والبرتغالية.

فقد خرج الشيخ عقب انتهاء الاجتماع الحاسم لمصير المدير الفني الأجنبي وأعلن أن المجلس رفض عودة المدرب البرتغالي الشهير مانويل جوزيه لتدريب الفريق الأحمر.

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وتابع الشيخ "سننظر لأسماء أخرى ونفاضل بين ثنائي آخر أحدهما إسباني والثاني برتغالي ولن نفصح عن الأسماء الآن".

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ويستعرض FilGoal.com عدة أسماء هي الأقرب لتولي قيادة الأهلي.

الإسباني لوبيز كارو

علم FilGoal.com أن المدرب الإسباني لوبيز كارو هو أحد المرشحين القريبين من تولى قيادة الشياطين الحمر خلفا لفتحي مبروك.

كارو البالغ من العمر 52 عاما درب رديف ريال مدريد فضلا عن قيادة الفريق الأول بشكل مؤقت، كما درب فريق ليفانتي ومنتخب أسبانيا دون 21 عاما.

عمل كارو مستشاراً فنيا للإتحاد السعودي عام 2012 وفي يناير 2013 أصبح مدربا للمنتخب السعودي الأول حتى أقيل في نهاية 2014.

 

الإسباني خوان إجناسيو مارتينيز

إسباني آخر ظهر أسمه على سطح ترشيحات قيادة الأهلي في الموسم الجديد، هو خوان إجناسيو مارتينيز البالغ من العمر 51 عاما.

مارتينيز قاد ليفانتي وبلد الوليد وألميريا في الدوري الإسباني بالمواسم الأربعة الأخيرة.

أبرز إنجازاته هو قيادة ليفانتي للمركز السادس بالدوري الإسباني.

الإسباني أبيل ريسينو

أحد الأسماء الإسبانية القريبة لقيادة الأهلي هو أبيل ريسينو مدرب جرانادا وسلتا فيجو السابق.

لاعب أتليتكو مدريد السابق والبالغ من العمر 55 عاما لا يعمل منذ إقالته من تدريب جرانادا في مايو الماضي.

البرتغالي كارلوس كيروش

البرتغالي كارلوس كيروش كان أحد الأسماء المرشحة لتدريب الأهلي منذ فترة وقد يعود اسمه لدائرة الترشيحات.

مدرب منتخب إيران الحالي يعيش مشاكل مع الاتحاد الإيراني لكرة القدم، وقد تدفعه للرحيل والتفكير في قبول عرض تدريب الأهلي.

كيروش يبلغ من العمر 62 عاما وهو أكبر المرشحين سنا، وقاد تدريب ريال مدريد من قبل، بالإضافة إلى البرتغالي والجنوب إفريقي والإماراتي.

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