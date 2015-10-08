مدينة سلطان للخدمات الإنسانية تناقش تقرير الأداء وخطط التوسع

يرأس صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان رئيس مجلس أمناء مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز الخيرية، الأحد، الاجتماع ال13 لمجلس إدارة الصندوق الخيري لمعالجة المرضى بمدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية، لمناقشة تقرير الأداء للعام المنصرم وإقرار الموازنة التقديرية للصندوق وخطط التوسع خلال ٢٠١٦.

ويبحث الاجتماع آليات تطوير عمل الصندوق ووسائل حشد المساندة المجتمعية لما يقدمه من خدمات، خصوصاً في ظل اتساع دائرة برامجه الخيرية وتنامي أعداد المستفيدين من دعمه. وذكر بيان للصندوق أن لجنة تقويم الحالات المرضية أقرت استثناء المرضى السوريين واليمنيين المصابين من شرط الإقامة في المملكة والاكتفاء بتأشيرة الزيارة بعد التأكد من أن إصابتهم بسبب الأحداث الراهنة، تفاعلاً من الصندوق مع الأحداث الجارية في المنطقة.

ويعمل الصندوق منذ تأسيسه كأحد الروافد الخيرية الداعمة لرسالة مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية على مساعدة الأشخاص غير القادرين على الوفاء بكلفة العلاج أو قيمة الأجهزة والأدوات والأطراف الصناعية التي يحتاجون إليها، إذ بلغ عدد المستفيدين من دعمه ٦٤٣٢ حالة، فيما تدار أعمال الصندوق وفق نظام مؤسسي متكامل.