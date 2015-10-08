هيئة الإغاثة تصرف أكثر من 100 مليون ريال لمساعدة الشعب السوري

صرفت هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية التابعة لرابطة العالم الإسلامي خلال السنوات الماضية ومنذ نشوء الأزمة السورية، 101.360.256 ريالاً لمساعدة اللاجئين السوريين في دول مثل الأردن ولبنان ومصر وتركيا.

وأوضح الأمين العام للهيئة إحسان بن صالح طيب، أن المساعدات تمثلت في المواد الغذائية والبطانيات، وإنشاء عدد من المخيمات ومراكز الإيواء، وتوفير مياه الشرب مع تنفيذ مشروعي إفطار صائم والأضاحي في كل عام، وتوزيع مساعدات نقدية وهدايا وألعاب لإدخال الفرح في قلوب الصغار.

وبيّن أن حجم هذه المساعدات يعد من أكبر المساعدات التي قدمتها منظمة مدنية في العالمين العربي والإسلامي، مشيراً إلى أن الهيئة وبحكم مسؤولياتها الإنسانية واقتفاء لأثر المملكة في دروب العمل الخيري لا تقصر أبداً في تضميد جراح هذه الفئة المنكوبة.

وأفاد أن الهيئة وبحكم رئاستها لجنة الإغاثة العامة بالمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة ومقرها القاهرة، حثت كل المنظمات التابعة للجنة وعددها 23 منظمة بالمسارعة في تقديم مساعداتها لهؤلاء المنكوبين، مبينا أن عدد المناشدات التي أطلقتها الهيئة في هذا الصدد منذ بروز هذه الأزمة بلغ 43 مناشدة.