د. الفوزان يرأس اجتماع اللجنة العليا لفعاليات أمانة مجلس دول التعاون

رأس مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالنيابة د. فوزان بن عبدالرحمن الفوزان، في مكتبه أمس، الاجتماع الرابع للجنة العليا لفعاليات أمانة مجلس دول التعاون الخليجي في الجامعة، تمهيداً للاجتماع ال21 للجنة رؤساء ومديري الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والفعاليات المصاحبة، المزمع عقده خلال الفترة من 14-16 /1 / 1437ه.

وأكد د. الفوزان، أن الاجتماع ال21 للجنة رؤساء ومديري الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يأتي تفعيلاً لقرار أصحاب المعالي ومديري ورؤساء الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد بجامعة الكويت في عام 2014م، حيث استضافت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية مؤخراً اللقاء الحواري، الذي يستهدف إيجاد الآليات الكفيلة بتفعيل ما تضمنته الأنظمة واللوائح المعمول بها في جامعات ومؤسسات التعليم العالي في دول الخليج المتعلقة بانتقال الطلاب وتبادل أعضاء هيئة التدريس بين الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول المجلس.

وجرى خلال الاجتماع استعراض قائمة المشاركين في اجتماع رؤساء ومديري الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وما يترتب عليه من ترتيبات استقبال الضيوف وتجهيز القاعات، واعتماد برنامج الندوة المصاحبة للاجتماع واختيار رؤساء الجلسات، واستعراض خطة اللجنة الإعلامية للفعاليات. وحث مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالنيابة، الجميع على مواصلة الاهتمام، داعياً ببذل المزيد من الجهد ومضاعفة العمل لإنجاح هذا الفعالية الذي تنسجم مع حرص الجامعة على تقديم رسالتها في كل ما يخدم الدين والوطن والمجتمع ويحقق تطلعات ولاة الأمر.