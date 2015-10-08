«رئاسة الهيئات» تطلق الدبلوم التأهيلي للأعضاء المستجدين

أطلقت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مطلع الأسبوع الحالي (الدبلوم التأهيلي لأعضاء الهيئة المستجدين)، وذلك بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، والمعهد العالي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بجامعة أم القرى بمكة المكرمة.

وسبق هذا الدبلوم برامج تدريبية مكثفة حصل عليها المستجدون في دورات إعداد المحتسب قبل البدء بالدبلوم.

وترتكز محاور الدبلوم الرئيسة على المحور الشرعي، والمحور النظامي، والمحور التربوي، والمحور الميداني، والمحور الإداري.

ويستمر الدبلوم لمدة فصلين دراسيين، وتهدف الرئاسة من خلال هذا الدبلوم الذي التحق به أكثر من 300 عضو ميداني إلى رفع كفاءة الأعضاء المستجدين، وتنمية مهاراتهم، وزيادة ثقافتهم في الجوانب الشرعية والنظامية والإدارية والمهارية الميدانية والتربوية والنفسية، ليكونوا مؤهلين لممارسة العمل الميداني بكفاءة عالية.

ويستهدف الدبلوم المستجدين من الأعضاء الميدانيين ممن التحق بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في عام 1435/1436ه.

وكان الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ د. عبدالرحمن بن عبدالله السند، قد دشن "دبلوم تأهيل الأعضاء الميدانيين المستجدين"، وذلك بقاعة الملك عبدالعزيز التاريخية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة، بحضور الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ د. عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ومدير جامعة أم القرى د. بكري بن معتوق عساس.