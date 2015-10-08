أمير المدينة يرأس لجنة الحج.. ويوافق على تفعيل مكتب موحد للعمل التطوعي

المدينة المنورة - سالم الأحمدي

نوه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج، لدى ترؤسه اجتماع لجنة الحج أمس، بالاهتمام الكبير والرعاية الكريمة التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن. وأشاد سموه، بمستوى الأداء الذي اتسمت به جهود الجهات المشاركة في أعمال الحج بالمدينة لهذا العام، وقدرتها على تنفيذ خطط وبرامج التشغيل وفق نسق تكاملي يسهم في تمكين الحجاج زوار المسجد النبوي الشريف من أداء مناسكهم بكل أمن واطمئنان.

واستعرض الاجتماع، المؤشرات الإحصائية لموسم ما قبل الحج لقدوم ومغادرة زوار المسجد النبوي، إضافة إلى أبرز المستجدات التي توجها افتتاح خادم الحرمين -حفظه الله- لمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بطاقة استيعابية قدرها ثمانية مليون مسافر في العام، وانشاء المكتب النسائي بالإدارة العامة للحج والعمرة والزيارة بإمارة منطقة المدينة الذي باشر عمله بتوجيه من سموه كأول مكتب نسائي ميداني لمتابعة تنسيق الخدمات ومعالجة الصعوبات التي تواجه الزائرات خلال موسم الحج، وتقديم العون والمساعدة لهن. وشملت مستجدات هذا العام موافقة سموه على تفعيل أعمال مكتب العمل التطوعي للحج والزيارة، ليكون بمثابة مظلة موحدة تندرج تحتها جميع الخدمات التطوعية، ويعمل المكتب على التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية الخاصة والخيرية التي تقدم الخدمات التطوعية ويستفيد منها الحجاج في الحج والعمرة. ودعا الاجتماع إلى استقطاب وتوجيه المتطوعين للعمل في تلك الجهات.