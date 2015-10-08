أرامكو توقع مذكرة تجديد لكرسي السلامة المرورية مع جامعة الدمام

وقعت جامعة الدمام وشركة أرامكو السعودية مذكرة تجديد كرسي أرامكو للسلامة المرورية صباح أمس في قاعة المؤتمرات الرئيسية بالجامعة بحضور مدير الجامعة الدكتور عبد الله الربيش ووكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور عبدالسلام السليمان والمدير التنفيذي للسلامة والأمن الصناعي بأرامكو المهندس بدر القدران.

وتتضمن الاتفاقية استمرار كرسي أرامكو للسلامة المرورية للإسهام في تعزيز السلامة المرورية في المملكة وحاجة السلامة المرورية إلى المزيد من الأبحاث والدورات التدريبية ونقل التقنية لمدة ثلاث سنوات تهدف إلى دعم الأبحاث العلمية في مجال السلامة المرورية، وتوظيف التقنية في هذا المجال والمساعدة على تطوير أنظمة المرور وتدريب وتأهيل العاملين في قطاع السلامة المرورية من خلال البرامج المتخصصة إلى جانب إيجاد قنوات اتصال عالمية مع مراكز الأبحاث المتخصصة في مجال السلامة المرورية، وتعزيز الجهود الرامية إلى حماية المجتمع من الحوادث المرورية وتبعاتها، خاصة مع ارتفاع معدلات حوادث المرور خلال السنوات الماضية والتي صاحبها زيادة في عدد حالات الوفيات والإصابات، وأصبحت تمثل إحدى أهم القضايا والمشكلات المتنامية التي تواجه سكان المملكة بما تخلفه من مآس اجتماعية وإنسانية فضلا عن خسائرها المادية الجسيمة التي تطال قطاعات عريضة من أفراد المجتمع.

وأعرب مدير جامعة الدمام عن بالغ شكره لأرامكو السعودية على تجديد اتفاقية هذا الكرسي العلمي، متطلعاً إلى أن يسهم هذا الجهد المبارك في تعزيز السلامة المرورية على المستوى الوطني والاستفادة من الخبرة العالمية في بناء ثقافة مرورية تساعد في نشر مفاهيم السلامة المرورية، والتقليل من الحوادث المرورية التي تعد مشكلة عصرية تخلف فاقداً بشرياً ومادياً كبيراً. ومن جانبه أشار المهندس بدر فهد القدران أن العمل البحثي والعلمي هو أساس أي ممارسة إذا أردنا أن تحقق أهدافها، موضحا أن الكرسي جاء تتويجا للجهود الكبيرة التي تبذلها شركة أرامكو السعودية في خدمة المجتمع المحلي والمحافظة على البيئة المرورية و يعد كرسي ارامكو السعودية للسلامة المرورية من أهم الكراسي العلمية المتخصصة في المملكة، لأهميته في تقديم الحلول للحد من الحوادث المرورية .

حضر مراسم توقيع تجديد الكرسي مدير مرور المنطقة الشرقية العميد خالد المزروع ومدير عام النقل والطرق بالمنطقة الشرقية المهندس سعد السياري وسعادة مدير وحدة الدراسات بأمانة المنطقة المهندس عماد الصحن وأمين عام لجنة السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية المهندس سلطان الزهراني ،الذين أكدوا على أهمية السلامة المرورية وأهمية التعاون التكاملي بين الخبرات الأكاديمية والتطبيق الفعلي والعملي، الذي ستستفيد منه الجهات مستقبلا بالاعتماد على مخرجات الكرسي البحثية مما سيسهم في حل المشكلات المرورية مستقبلا بالاعتماد على مبدأ السلامة وصولا إلى بيئة مرورية آمنة.

بعد ذلك اجتمع أعضاء لجنة كرسي أرامكو السعودية للسلامة المرورية برئاسة مدير جامعة الدمام الدكتور عبد الله الربيش وأعضاء مجلس الكرسي للاطلاع على إنجازات ومشروعات ودراسات الكرسي وإسهاماته في تحسين السلامة المرورية خلال الثلاث سنوات الماضية والتي تمثلت بإجراء 7 دراسات بحثية في مجال السلامة المرورية وعقد 8 ورش عمل لمهندسي النقل والمرور بالجهات المعنية بالسلامة المرورية وتأليف كتاب عن التحقيق بالحوادث المرورية.