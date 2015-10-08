سعود بن نايف يرعى احتفاء وزارة التعليم باليوم الوطني.. الأحد

الدمام - عوض المالكي

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية فعاليات احتفاء وزارة التعليم بذكرى اليوم الوطني ال 85 للمملكة، الذي تستضيفه الإدارة العامة للتعليم بالشرقية مساء الأحد المقبل بمتنزه الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالواجهة البحرية بالدمام، بحضور وزير التعليم د. عزام الدخيل، ووكلاء الوزارة واللجنة الإشرافية العليا لليوم الوطني، إضافة إلى حضور كبير من الجهات الحكومية ومديري وأعضاء هيئة التدريس بجامعات المنطقة، والمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات.

وأوضح رئيس اللجنة العليا الإشرافية للاحتفال باليوم الوطني وكيل الوزارة للتعليم للبنين د. عبدالرحمن البراك، أن الاحتفاء يأتي لتعزيز قيم الانتماء والولاء للدين ثم المليك والوطن، والتعريف بمنجزات الوطن والمحافظة عليها وتنميتها وتعزيزها في كافة المجالات، مع بيان ما وصلت إليه بلادنا وما تبوأته من مكانة رائدة محليًا وإقليميًا وعالميًا، وغرس ذلك في أفئدة طلاب وطالبات التعليم وكافة منسوبي الوزارة عقيدةً وإيمانًا وحبًا وولاءً، والتأكيد على الابتكار والتجديد والتنوع والاستدامة للبرامج والفعاليات المنفذة وشموليتها لطلبة التربية الخاصة ومرحلة رياض الأطفال. وأكد مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية د. عبدالرحمن المديرس استعداد إدارته، لهذه المناسبة بحزمة من البرامج والفعاليات المتنوعة المعززة للحمة الوطنية، بمشاركة نحو ألف طالب وطالبة من مدارس المنطقة.