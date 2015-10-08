البحوث الفلكية: دخول الأرض فى ظلام دامس لـ15 يوما نوفمبر المقبل "شائعات"

نفى الدكتور أشرف تادرس، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، التابع لوزارة البحث العلمى المصرية، ما تردد عن دخول الأرض فى ظلام دامس 15 يوما بدءا من الثالثة صباحا يوم الأحد 15 نوفمبر المقبل حتى الرابعة مساء يوم الاثنين 30 نوفمبر فيما يسمى (نوفمبر بلاك أوت) November Black out.

وقال تادرس فى تصريحات صحفية، إن هذا كلام غير صحيح وليس له دليل من الصحة، مضيفا أن بعض المواقع العالمية نشرت أن وكالة ناسا" أكدت ذلك بقولها إن هذا الأمر لم يحدث منذ أكثر من مليون سنة، وأن السبب فى هذا يرجع إلى اصطفاف كوكب المشترى مع كوكبى المريخ والزهرة، لافتا إلى أن رئيس وكالة ناسا للفضاء تقدم بمذكرة من 1000 صفحة لشرح هذا الأمر للبيت الأبيض، واصفا هذا بالهراء والشائعات على حد قوله.

وتابع تادرس: "لقد صرحنا من قبل عدة مرات أن شائعات نهاية العالم وشائعات مماثلة تتعلق بأمور مجهولة لها علاقة بالفلك والفضاء تزداد وتنتشر كثيرا مع قرب نهاية السنة من كل عام، وأن هذا النوع من الشائعات يمكن بسهولة خلق شعور من الخوف والقلق وإثارة الناس فى وقت قصير جدا عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى".

وأوضح أن هناك اصطفاف للكواكب الثلاثة "المشترى والمريخ والزهرة" بالفعل يوم 15 نوفمبر المقبل، لكنها ظاهرة فلكية طبيعية ليست فريدة من نوعها أو نادرة الحدوث أو أن هناك أى خطورة من حدوثها.