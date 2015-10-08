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"الصحة": إصابة حالتين ولا وفيات فى حادث انفجار محيط قسم الأزبكية

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"الصحة": إصابة حالتين ولا وفيات فى حادث انفجار محيط قسم الأزبكية "الصحة": إصابة حالتين ولا وفيات فى حادث انفجار محيط قسم الأزبكية
أكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إصابة حالتين ولا وفيات بسبب انفجار عبوة ناسفة بمحيط قسم الأزبكية.

وقال خالد مجاهد، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن المصابين تم نقلهم إلى مستشفى الهلال وخرجوا من المستشفى بعد تحسن حالاتهم.

وأضاف متحدث الصحة، أن أحد المصابين كان يعانى من صدمة عصبية والآخر يعانى من كدمات وسحجات متفرقة بالجسد.

- سماع دوى انفجار بجوار موقف القللى بمحيط ميدان رمسيس
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- بالفيديو.. سيارات الإسعاف تتوافد على محيط قسم الأزبكية بعد سماع دوى انفجار الأربعاء، 07 أكتوبر 2015 - 11:07 م
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>- شهود عيان: عبوة ناسفة وراء انفجار محيط قسم الأزبكية وإصابة شرطى وآخرين
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- وصول مدير أمن القاهرة لموقع انفجار محيط قسم الأزبكية
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- مصدر أمنى: مجهول ألقى قنبلة بجراج سيارات قسم شرطة الأزبكية
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مصر 365

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