"الصحة": إصابة حالتين ولا وفيات فى حادث انفجار محيط قسم الأزبكية

أكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إصابة حالتين ولا وفيات بسبب انفجار عبوة ناسفة بمحيط قسم الأزبكية.

وقال خالد مجاهد، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن المصابين تم نقلهم إلى مستشفى الهلال وخرجوا من المستشفى بعد تحسن حالاتهم.

وأضاف متحدث الصحة، أن أحد المصابين كان يعانى من صدمة عصبية والآخر يعانى من كدمات وسحجات متفرقة بالجسد.

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