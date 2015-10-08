المبعوث الأممى بـ"ليبيا": لن تكون هناك أى تعديلات على مسودة الاتفاق

أكد المبعوث الأممى لدى ليبيا برناردو ليون، أن مسودة الاتفاق السياسى بين الأطراف الليبية، واضحة ولن تكون هناك أى تعديلات فى نصها.

وقال ليون، فى مؤتمر صحفى الليلة، سنواصل فى الساعات المقبلة مناقشة أسماء حكومة الوفاق دون إدخال أى تعديلات.

وتابع قائلا: كنا نتوقع قرارا من المؤتمر الوطنى العام الليبى "المنتهية ولايته" حول تقديم أسماء مرشحيه لحكومة الوفاق، ولكن للأسف لم يتم حتى الليلة.

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