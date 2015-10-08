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ضبط 1129 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل مصنع بـ"ميت غمر"

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ضبط 1129 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل مصنع بـ"ميت غمر" ضبط 1129 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل مصنع بـ"ميت غمر"
تمكن ضباط مباحث بالدقهلية من ضبط كمية كبيرة من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمى داخل مصنع غير مرخص بميت غمر.

تلقى اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية إخطارا من العميد فهيم مكاوى رئيس مباحث التموين بضبط محمد ص ى - 38 سنة ومقيم بناحية القاسمية مركز أطسا محافظة الفيوم المدير المسئول عن مصنع لتصنيع اللحوم بدون ترخيص بناحية شارع حجازى بميت غمر، وذلك لحيازته 330 كجم لحوم دجاج مفرومة و 39 كجم لحوم قلوب بقرى مجمدة و 250 كجم دهن حيوانى و 510 كجم لحوم مفرومة، بإجمالى مضبوطات قدرها 1.129 طن لحوم دجاج مفرومة ولحوم قلوب بقرى مجمدة ودهن حيوانى ولحوم مفرومة متغيرة فى خواصها الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى طبقا لتقرير الطبيب البيطرى المرافق للحملة، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 281 لسنة 1994 القانون رقم 10 لسنة 1966والقانون رقم 67 لسنة 2006 والقانون رقم 359 لسنة 1956.

تم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها، وتم تحرير المحضر رقم 8713 جنح قسم ميت غمر لسنة 2015.

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مصر 365

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