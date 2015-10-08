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"البيئة": تجميع 34 ألف طن قش أرز بالشرقية وتحرير 1189 محضر حرق

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"البيئة": تجميع 34 ألف طن قش أرز بالشرقية وتحرير 1189 محضر حرق "البيئة": تجميع 34 ألف طن قش أرز بالشرقية وتحرير 1189 محضر حرق
قالت وزارة البيئة، إن فرع جهاز شئون البيئة بالشرقية يواصل متابعة الإجراءات اليومية ضمن منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة، التى تتضمن عدة محاور منها جمع ونقل وتدوير المخلفات الزراعية والتفتيش على المنشآت الصناعية والأنشطة الحرفية وفحص عوادم السيارات.

وأضافت الوزارة فى بيان لها أنه تم تجميع 1356 طن قش أرز بالشرقية، أمس، ليصل إجمالى ما تم تجميعه من قش منذ بداية سبتمبر الماضى داخل نطاق عمل الفرع 34830 طنا، بينما تم أمس عمل 575 طن سماد من خلال منظومة المزارع الصَّغير ليصل الإجمالى حتى الآن 9946 طنا، أما إجمالى الأعلاف 183 طنا.

وأشارت إلى أنه تم أيضا تحريرعدد 49 محضرا لمخالفات بيئية بالمحافظة ليصل إجمالى عدد المحاضر التى تم تحريرها حتى الآن 1189 محضرا.

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مصر 365