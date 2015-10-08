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محافظ بورسعيد لأعضاء المجلس التنفيذى: "أنا هطلع من هدومى.. عايزين نشتغل"

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محافظ بورسعيد لأعضاء المجلس التنفيذى: "أنا هطلع من هدومى.. عايزين نشتغل" محافظ بورسعيد لأعضاء المجلس التنفيذى: "أنا هطلع من هدومى.. عايزين نشتغل"
فوجئ اللواء مجدى نصر الدين أمين، محافظ بورسعيد، بتقاعس رؤساء الأحياء ومديرى الإدارات بالمديريات عن أداء تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية التى قام بتمويلها بنك الاستثمار القومى كمرحلة أولى 17 مليونا و500 ألف جنيه، حيث بلغت نسبة التنفيذ 2،5%.

تقاعس رؤساء الأحياء دفع المحافظ أثناء اجتماع المجلس التنفيذى، للقول: "أنا هطلع من هدومى عايزين نشتغل.. لو سمحتم كل اللى تحت إيده فلوس ينتهى من صرفها لتنفيذ المشروعات الحيوية.. واللى مش عايز يشتغل أنا مش عايزه يقعد معايا".

جاء ذلك خلال اجتماعه بالمجلس التنفيذى بديوان عام المحافظة، أمس الأربعاء، وحضور كل من محمود مطاوع السكرتير العام، والمهندس أسامة أنور السكرتير المساعد، واللواء جمال غزال مساعد مدير الأمن والمستشار العسكرى ولفيف من القيادات التنفيذية.

من جانبه منح المحافظ فرصة أخيرة للتنفيذين حتى آخر أكتوبر الحالى للانتهاء من المشروعات الحيوية.

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء، للانتهاء من عملية النظافة بالميادين والشوارع الرئيسية والجانبية وتخطيط الشوارع وتقليم الأشجار وإنارة الأعمدة وتنفيذ المهلة التى أعطتها 60 يوما للارتقاء بمنظومة النظافة والحفاظ على بيئة صحية، وأردف المحافظ قائلا "مفيش رئيس حى يزعل منى".

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مصر 365

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