بالصور.. معهد دينى تكلف ملايين الجنيهات بقليوب تحول لجراج

رصد "اليوم السابع" وجود مبنى معهد دينى بمنطقة باجور النور التابعة لمدينة قليوب تحول إلى جراج للتكاتك والسيارات وترتع فيه الكلاب الضالة.

وقال الأهالى إن المبنى تم بناؤه منذ 4 سنوات وأخبرنا المسئولين أن هذا المبنى تكلف ملايين الجنيهات ليصبح معهدا دينيا لأبناء مدينة قليوب، لكنه منذ ذلك الوقت حتى الآن لم يتم افتتاحه وتحول لمرتع للبلطجية الذين قاموا بتحويله إلى جراج للتكاتك والسيارات وترتع فيه الكلاب الضالة.

وناشد الأهالى المسئولين والمهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية ورئيس مدينة قليوب ورئيس الأدارة المركزية للأزهر الشريف بسرعة التدخل ومعرفة لماذا لم يتم استخدام المبنى فى العملية التعليمية؟ خاصة أنه توجد أزمة فى عدد المدارس، خاصة التجريبية، على مستوى المحافظة.

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