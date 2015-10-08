وزير التنمية المحلية: تغيير المحافظين من سلطة الرئيس.. ودورى"تقييم الأداء"

قال الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، إن حركة تغيير المحافظين، سلطة رئيس الجمهورية، بينما رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية مسئولان عن تقييم أدائهم، مشيراً إلى أن المحافظ بدرجة وزير فلا يحق لوزير التنمية محاسبته أو معاقبته أو تعنيفه كما يتداول فى بعض الصحف.

وتابع: "المحافظين دول وزراء ومحصلش ومش هيحصل زى ما بيتكب فى وسائل الإعلام الوزير أداهم توجيهات أو عنفهم أو يعاقبهم.. ده لا يجوز أنه يقال.. ده لو حصل تبقى قلة أدب".

وأضاف "بدر"، خلال حواره ببرنامج "العاشرة مساءً" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر فضائية "دريم"، أنه ليس وزيراً على المحافظين كما يقال، لافتًا إلى أن رئيس الوزراء هو رئيس مجلس المحافظين، وهو المعنى بإصدار التوجيهات لهم.