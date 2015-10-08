الأهلي يقبل اعتذار وليد صلاح عن عدم الاستمرار في لجنة الكرة بسبب الأعلام

قال وليد صلاح الدين عضو لجنة الكرة بالأهلي إنه سيعتذر على عضوية اللجنة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح وليد في تصريحات لقناة صدى البلد يوم الأربعاء: "اتجه للاعتذار عن الاستمرار بعضوية لجنة الكرة من أجل العمل الإعلامي لأنني لست قادرا على الجمع بين الأمرين".

وأشار إلى أنه لم يبلغ محمود طاهر رئيس الأهلي ولجنة الكرة بقراره بعد بسبب ما تمر به القلعة الحمراء هذه الأيام.

الأهلي يقبل

وقبل محمود طاهر رئيس النادي الأهلي ولجنة الكرة اعتذار وليد صلاح عن عدم الاستمرار في لجنة الكرة.

وجاء الإعلان عبر المركز الإعلامي للنادي الأهلي عقب اجتماع مجلس الإدارة يوم الأربعاء.

وأعلن الأهلي إقالة فتحي مبروك المدير الفني للفريق وعلاء عبد الصادق مدير قطاع الكرة عقب نهاية الموسم المنصرم بلا أي بطولات.

وينتظر أن يعلن الشياطين الحمر عن اسم المدير الفني الجديد خلال أيام، في حين تولى عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" إدارة الفريق فنيا بشكل مؤقت.