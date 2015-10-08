بعد استبعاده من تدريب الأهلي - جوزيه لـ في الجول - لا مشكلة .. شكرا يا أهلي

أغلق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الأزمة الواقعة بينه مع باسم مرسي مهاجم الفريق بعد تقبله اعتذار اللاعب حتى بعدما كتبه هداف الفريق الأبيض عبر حسابه على إنستجرام. (طالع التفاصيل)

الأزمة بدأت بتصريحات من باسم مرسي دفاعا عن علي جبر مدافع الفريق عقب طرده أمام النجم الساحلي مما تبعه انفجار من مرتضى منصور تجاه اللاعب.

لكن أصدر باسم مرسي بيانا من معسكر المنتخب يقول فيه إنه يعتذر لمجلس إدارة نادي الزمالك.. مما دفع الأخير لإصدار بيان يعفو فيه عن لاعبه موقع من مرتضى منصور. (التفاصيل)

وقال رئيس الزمالك عبر قناة صدى البلد يوم الأربعاء: "لا أنتظر اعتذارا لشخصي من باسم مرسي.. الأمر أغلق وكان من المهم والهدف من الاعتذار هو الاعتراف بالخطأ".

وأضاف "لا أريد ذبح باسم مرسي وأريده أن يعود الهداف القوي الذي انضم من الإنتاج الحربي ولا يصبغ شعره بالأحمر والأصفر.. كل هذا كان تقويم للاعب".

وأوضح رئيس الزمالك أنه تحدث مع حسن فريد رئيس بعثة مصر في الإمارات حول ما كتبه اللاعب على حسابه على (إنستجرام) إلا أن الأخير أكد أن مهاجم المنتخب لم يكتب شيئا.

وتابع "كل ما يثار عن أنني أهنت والدة باسم عار تماما من الصحة.. وأكن كل الاحترام والتقدير لها فهي إمرأة فلاحة مثل والدتي ولا يمكن أن أخطأ فيها.. فقط كنت أحلفه بالغالية".

وأتم منصور "نريد أن يركز اللاعب في الملعب فقط.. المدرب مدرب واللاعب لاعب ورئيس النادي رئيس نادي".