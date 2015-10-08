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صحيفة هآرتز : نتانياهو يمنع وزراءه من الذهاب إلى باحة الأقصى

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صحيفة هآرتز : نتانياهو يمنع وزراءه من الذهاب إلى باحة الأقصى صحيفة هآرتز : نتانياهو يمنع وزراءه من الذهاب إلى باحة الأقصى
أفادت صحيفة هآرتز الأربعاء أن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو طلب من الشرطة منع أى وزير فى حكومته من التوجه إلى باحة المسجد الأقصى فى القدس.

وقالت الصحيفة أن هذا الإجراء يهدف إلى تخفيف حدة التوتر مع الأردن وخفض مستوى المواجهات العنيفة بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين، وكان وزير الزراعة الاسرائيلى أورى ارييل (حزب البيت اليهودي، قومى ديني) زار مرارا باحة الأقصى مما اثار غضب السلطات الدينية الإسلامية القيمة على الحرم القدسي.

كما يزور الباحة احيانا العديد من نواب حزبه، اضافة إلى نواب من حزب الليكود اليمينى الذى يتزعمه نتانياهو، وكان العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى حذر مساء الأربعاء من أن لدى بلاده "خيارات دبلوماسية وقانونية للتصدى للانتهاكات الإسرائيلية" فى المسجد الأقصى فى القدس "فى حال استمرارها".
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