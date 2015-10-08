ظهور إصابتين بالكوليرا فى إقليم كردستان العراق

صرح عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية العراقية، عبد الهادى السعداوى، بأن إصابتين بالكوليرا سجلتا، مساء الأربعاء، فى إقليم كردستان العراق.

وقال السعداوى فى تصريح صحفى، إن الجهات الصحية فى إقليم كردستان أعلنت عن اكتشاف إصابة بالكوليرا فى أربيل وأخرى فى السليمانية من بين إجمالى 1175 حالة إصابة بالعراق، داعيا الجهات المعنية للعمل سريعا للسيطرة على انتشار المرض مع تكثيف إجراءات التوعية خاصة فى القرى والمناطق النائية للحيلولة دون انتشار مرض الكوليرا.

على صعيد متصل، أجرى الجهاز المركزى للتقييس والسيطرة النوعية بوزارة التخطيط العراقية جولات للتفتيش على عدد من مصانع تنقية وتعبئة مياه الشرب فى العاصمة بغداد وأخذ عينه من المياه المنتجة لبيان مدى مطابقتها للخصائص الفيزيائية والكيماوية.

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