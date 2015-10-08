أخبار عاجلة

قصة زوجين عاشا معًا 71 عامًا وماتا في نفس الساعة: «كانت تنتظر رحيله لترحل» -
بالفيديو || شيرين رضا عن «علقة حقيقية» من أحمد الفيشاوي: «كنا بنعك» -
بالصور- على طريقة "طرازان".. طفلة نشأت بين القردة -
إغلاق بمنى البرلمان في ستوكهولم -
«زيدان»: تنتظرنا 90 دقيقة مليئة بالمعاناة في «الديربي» -
بعد اعتزال إنزاجي.. تعرف على قائمة العار لرقم 9 في ميلان -
إنريكي: مالاجا قادر على إلحاق الضرر ببرشلونة -
العين الثالثة: من هو المدرب الأفضل الذي يراه ك. إيهاب جلال -
اردوغان: الضربة الأميركية في سوريا "غير كافية" -
الشرطة السويدية تشتبه بأن حادث الدهس في ستوكهولم عمل إرهابي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

ظهور إصابتين بالكوليرا فى إقليم كردستان العراق

Google+ Print
ظهور إصابتين بالكوليرا فى إقليم كردستان العراق ظهور إصابتين بالكوليرا فى إقليم كردستان العراق
صرح عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية العراقية، عبد الهادى السعداوى، بأن إصابتين بالكوليرا سجلتا، مساء الأربعاء، فى إقليم كردستان العراق.

وقال السعداوى فى تصريح صحفى، إن الجهات الصحية فى إقليم كردستان أعلنت عن اكتشاف إصابة بالكوليرا فى أربيل وأخرى فى السليمانية من بين إجمالى 1175 حالة إصابة بالعراق، داعيا الجهات المعنية للعمل سريعا للسيطرة على انتشار المرض مع تكثيف إجراءات التوعية خاصة فى القرى والمناطق النائية للحيلولة دون انتشار مرض الكوليرا.

على صعيد متصل، أجرى الجهاز المركزى للتقييس والسيطرة النوعية بوزارة التخطيط العراقية جولات للتفتيش على عدد من مصانع تنقية وتعبئة مياه الشرب فى العاصمة بغداد وأخذ عينه من المياه المنتجة لبيان مدى مطابقتها للخصائص الفيزيائية والكيماوية.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365