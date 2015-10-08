الحزب الحاكم بالسودان يحمل القوى الرافضة للحوار استمرار معاناة الشعب

حمل حزب المؤتمر الوطنى الحاكم بالسودان، الحركات المتمردة والقوى السياسية المعارضة الرافضة لدعوة المشاركة فى مؤتمر الحوار الوطنى الشامل الذى تنطلق أعماله السبت القادم بالخرطوم، مسئولية استمرار معاناة الشعب السودانى، محذرا من خطورة جر البلاد لمصير الحرب والاقتتال على نسق ما تشهده بعض الدول المجاورة.

وأعلن المكتب القيادى لحزب المؤتمر الوطنى بالسودان فى اجتماعه مساء الأربعاء برئاسة الرئيس عمر البشير رئيس الحزب الحاكم عن رضاه التام عن ما تم اتخاذه من تدابير وتحضيرات لانطلاقة مؤتمر الحوار الوطنى.

وندد مساعد الرئيس السودانى نائب رئيس حزب المؤتمر الوطنى للشئون الحزبية إبراهيم محمود حامد، بالبيان الذى أصدرته الحركات المسلحة عقب لقائها بالرئيس التشادى إدريس دبى والذى جددت فيه التأكيد على موقفها الرافض للمشاركة فى الحوار الوطنى تحت قيادة الرئيس البشير، ودعوتهم لحوار مدول تحت رئاسة أجنبية.

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