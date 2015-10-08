أخبار عاجلة

قصة زوجين عاشا معًا 71 عامًا وماتا في نفس الساعة: «كانت تنتظر رحيله لترحل» -
بالفيديو || شيرين رضا عن «علقة حقيقية» من أحمد الفيشاوي: «كنا بنعك» -
بالصور- على طريقة "طرازان".. طفلة نشأت بين القردة -
إغلاق بمنى البرلمان في ستوكهولم -
«زيدان»: تنتظرنا 90 دقيقة مليئة بالمعاناة في «الديربي» -
بعد اعتزال إنزاجي.. تعرف على قائمة العار لرقم 9 في ميلان -
إنريكي: مالاجا قادر على إلحاق الضرر ببرشلونة -
العين الثالثة: من هو المدرب الأفضل الذي يراه ك. إيهاب جلال -
اردوغان: الضربة الأميركية في سوريا "غير كافية" -
الشرطة السويدية تشتبه بأن حادث الدهس في ستوكهولم عمل إرهابي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الحزب الحاكم بالسودان يحمل القوى الرافضة للحوار استمرار معاناة الشعب

Google+ Print
الحزب الحاكم بالسودان يحمل القوى الرافضة للحوار استمرار معاناة الشعب الحزب الحاكم بالسودان يحمل القوى الرافضة للحوار استمرار معاناة الشعب
حمل حزب المؤتمر الوطنى الحاكم بالسودان، الحركات المتمردة والقوى السياسية المعارضة الرافضة لدعوة المشاركة فى مؤتمر الحوار الوطنى الشامل الذى تنطلق أعماله السبت القادم بالخرطوم، مسئولية استمرار معاناة الشعب السودانى، محذرا من خطورة جر البلاد لمصير الحرب والاقتتال على نسق ما تشهده بعض الدول المجاورة.

وأعلن المكتب القيادى لحزب المؤتمر الوطنى بالسودان فى اجتماعه مساء الأربعاء برئاسة الرئيس عمر البشير رئيس الحزب الحاكم عن رضاه التام عن ما تم اتخاذه من تدابير وتحضيرات لانطلاقة مؤتمر الحوار الوطنى.

وندد مساعد الرئيس السودانى نائب رئيس حزب المؤتمر الوطنى للشئون الحزبية إبراهيم محمود حامد، بالبيان الذى أصدرته الحركات المسلحة عقب لقائها بالرئيس التشادى إدريس دبى والذى جددت فيه التأكيد على موقفها الرافض للمشاركة فى الحوار الوطنى تحت قيادة الرئيس البشير، ودعوتهم لحوار مدول تحت رئاسة أجنبية.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365