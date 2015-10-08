بالفيديو.. سمير صبرى: كليب "الشبشب ضاع" وراء استبعاد سما المصرى من الانتخابات

قال المحامى سمير صبرى، إن محكمة الإدارية العليا اطلعت على فيديو كليب الفنانة سما المصرى الذى تؤدى خلاله أغنية "يا أحمد الشبشب ضاع"، والذى تضمن مشاهد بالملابس الداخلية، وغيرها من المقاطع التى تحمل إسفافا وأشياء خارجة، وتيقنت من أنها سيئة السمعة فأصدرت حكمها باستبعاد المذكورة من الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة.

وأضاف "صبرى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "العاشرة مساءً" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر فضائية "دريم"، أن حكم المحكمة وضع قاعدة وصحح خطأ اللجنة العليا للانتخابات فى قبول ترشح الفنانة سما المصرى كون الدستور فى مادته 110 نص على أن المترشح لابد وأن يكون حسن السمعة حتى تقبل أوراقه.



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- سما المصرى تعليقًا على استبعادها من الانتخابات: "مش عارفة أعمل أيه"